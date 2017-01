Gilardino y Durán vendrán mañana a Comodoro

Los ministros de Coordinación de Gabinete, Alberto Gilardino, y de Gobierno, Pablo Durán, cumplirán mañana jueves una intensa actividad en Comodoro Rivadavia con reuniones y recorridas por obras que se ejecutan en la ciudad.

Así lo confirmó este miércoles el propio Gilardino al indicar que "mañana estaremos en Comodoro con varias reuniones" y aclaró que por el momento no hay una agenda con funcionarios municipales "pero si surge alguna cuestión la atenderemos como corresponde".

"Yo no sé si el intendente va a estar en la zona – agregó el ministro - porque últimamente lo veo que está de recorrida o de campaña por la provincia, no sabemos si va a estar o si tiene ganas de participar en alguna reunión. Si quiere un encuentro con nosotros no va a haber ningún problema".

REUNIONES

El jefe de Gabinete provincial manifestó que estará "acompañando al ministro Durán que va a estar por temas de agenda de seguridad".

Además señaló que tendrá reuniones con representantes de YPF para "avanzar en una serie de cosas que estamos trabajando juntos". Indicó que los encuentros también tendrán como finalidad "cerrar algunos temas de unas multas que tenía la empresa con la provincia en el área de Hidrocarburos y Ambiente; y conciliar unos saldos que tenemos por una deuda que tiene la provincia con la empresa por la provisión de combustible".

La actividad de este jueves también incluye reuniones con "la gente de Petrominera que tenemos que ir analizando la metodología para las áreas que están en reversión, así como algunos contratos que se van a ir viendo también para analizar el tema de las inversiones y ver si esas áreas pasan a la órbita de Petrominera o siguen en manos de la operadora".

Por otro lado indicó que "vamos a estar visitando obras, como la del puerto de Comodoro, y cualquier otra reunión que surja también la vamos a hacer".

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Gilardino manifestó que se reunirán con directivos de la Cooperativa de Comodoro Rivadavia "para ir cerrando y definiendo fechas para la puesta a punto de las cámaras de videovigilancia".

El ministro explicó que resta resolver "el tema de la fibra óptica" y agregó que "estamos trabajando en eso para terminar de hacer el convenio y utilizar los postes de la Cooperativa para hacer un tendido nuestro y poder tener instaladas las cámaras cuanto antes".