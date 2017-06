El Patagónico | País/Mundo - 02 junio 2017 Gils Carbó: "nunca pensé en remover a Alberto Nisman de la UFI-AMIA" La funcionaria judicial negó también haber tenido reuniones con miembros del Poder Ejecutivo y que le hubieran pedido que desplazara al fiscal y dijo que sólo recibió pedidos de ese tipo por parte de la agrupación Memoria Activa, que también había cuestionado a otros fiscales.

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aseguró que "nunca" pensó en desplazar a Alberto Nisman de la unidad de investigación del atentado a la AMIA que dejara 85 muerto en 1994.

"Nunca pensé en remover al doctor Nisman de la UFI-AMI", sostuvo la procuradora al declarar como testigo, por escrito, en la causa en la que se investiga la muerte del fiscal que denunció a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La titular del Ministerio Público presentó el viernes las respuestas a la preguntas que le había enviado el fiscal federal Eduardo Taiano y que debieron ser respondidas bajo el juramento de decir la verdad, según reconstruyó Télam con fuentes judiciales.

Gils Carbó negó también haber tenido reuniones con miembros del Poder Ejecutivo y que le hubieran pedido que desplazara al fiscal y dijo que sólo recibió pedidos de ese tipo por parte de la agrupación Memoria Activa, que también había cuestionado a otros fiscales.

La pregunta sobre la posibilidad de que Nisman fuera desplazado se basó en que algunos testigos de la causa sostuvieron que el fiscal volvió de un viaje y presentó la denuncia contra la ex presidenta durante la feria judicial porque creía que lo correrían de su cargo.

La procuradora también respondió sobre el cambio de titular de la Procuraduría de Seguridad Social, donde estaba Guillermo Marijuan y fue reemplazado por Gabriel De Vedia; hecho que algunos vincularon con un eventual desplazamiento de Nisman.

Gils Carbó también fue consultada por la contratación del supuesto especialista en informática, Diego Lagomarsino, para ser parte del equipo que trabajaba junto al fiscal en la investigación del atentado ocurrido en 1994.

"No lo conocía, supe que prestaba servicios en la UFI-AMIA cuando se hizo público", remarcó la procuradora cuando le preguntaron por Lagomarsino y añadió que su contratación había sido decidida por el propio Nisman.

"El titular de la UFI decidía los gastos necesarios para la Unidad y seleccionaba el personal y los remitía a la procuración", sostuvo la procuradora en una de las respuestas a la que accedió esta agencia.



MEDIDAS TOMADAS



La jefa de los fiscales aportó, además, información respecto de las medidas tomadas para reforzar la custodia de Nisman, luego de que tomara conocimiento de que el fiscal había sido amenazado, aún antes de denunciar a la ex presidenta.

Gils Carbó remarcó los últimos dos ofrecimientos que le hizo a Nisman para reforzarle la seguridad y citó el pasaje de una entrevista realizada al fiscal en el canal TN el 14 de enero de 2015, el mismo día que se conoció la denuncia contra Fernández de Kirchner.

Nisman remarcó -en el reportaje- que iba a hacer una "mención" a Gils Carbó quien en diciembre de 2014 lo había llamado y le había ofrecido reforzarle la custodia tras tomar conocimiento de la existencia de una denuncia por amenazas, algo que el fiscal rechazó.

El fiscal Nisman apareció muerto en el baño de su departamento en la torre Le Parc de Puerto Madero la noche del 18 de enero del 2015, cuatro días después de denunciar a la ex presidenta Cristina Kirchner.

El fiscal había acusado a la ex mandataria y a otros dirigentes de haber suscrito el memorándum de entendimiento con Irán en el marco de la causa AMIA para dotar de impunidad a los imputados a cambio de reflotar las relaciones comerciales entre ambos países.

Fuente: