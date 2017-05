El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 09 mayo 2017 Gimnasia dejó sin invicto a Federación en el clásico El "mens sana" se hizo fuerte en su casa y le ganó a Federación Deportiva por 69-59 en el partido que se jugó en el Socios Fundadores. Además, Deseado Juniors derrotó a Domingo Savio 80-53 en el otro encuentro de la categoría Mayores. En la rama femenina, las chicas de Federación vencieron a Escuela de Pico Truncado 61-41 y siguen firmes en la punta.

Gimnasia y Esgrima derrotó la noche del domingo a Federación Deportiva por 69 a 59 y de esa manera dejó sin invicto al equipo mosconiano que sin embargo sigue en la punta del torneo Apertura "Ramón 'Cacho' Morel" de Primera división, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol.

De esa manera, el elenco "mens sana" logró su tercera victoria, se mantiene invicto en el certamen y quedó a uno de la cima del campeonato. En el otro partido jugado por la misma categoría, Deseado Juniors venció en el gimnasio "Puchito Otey" a Domingo Savio por 80-53 y se ubica cuarto en el torneo, con serias intenciones de hacer una buena campaña.

Con relación a las divisiones menores, hay que destacar que los equipos de Río Gallegos –Hispano Americano, San Miguel y Deportivo Metelúrgico- iniciaron su participación en el presente certamen.

Además, por el torneo Patagonia Sur que organiza el Comité de Básquet Femenino junto a la ACRB, Federación Deportiva continuó con su andar ganador al derrotar en el gimnasio "Diego Simón" a Escuela Pico Truncado por 61-41.

En ese mismo escenario, también se jugaron los partidos en U17, U13 y 15, con dos triunfos para las santacruceñas (U17 y U15) y una victoria para la Fede (U13).



PANORAMA



Sábado en el Socios Fundadores – Rama Masculina

- Escuela Pico Truncado 80 / Gimnasia 'Blanco' 76 (U17).

- Gimnasia "Verde" 67 / Escuela de Pico Truncado 72 (U15).

- Gimnasia 'Verde' 85 / Escuela de Pico Truncado 71 (U17).



En el gimnasio "Tito Wilson" – Río Gallegos – Rama Masculina

- Hispano Americano 76 / Deportivo Metalúrgico 53 (U15).

- Hispano Americano 55 / Deportivo Metalúrgico 33 (U13).

- Hispano Americano 64 / Deportivo Metalúrgico 51 (U17).



En el gimnasio "Puchito OTEY" – Puerto Deseado – Rama Masculina

- Deseado Juniors 52 / Domingo Savio 48 (U15).

- Deseado Juniors 74 / Domingo Savio 10 (U13).

- Deseado Juniors 80 / Domingo Savio 53 (Primera).



En el gimnasio "Diego Simón" – Rama Femenina

- Federación Deportiva 43 / Escuela Pico Truncado 48 (U17).

- Federación Deportiva 64 / Escuela Pico Truncado 41 (U13).

- Federación Deportiva 49 / Escuela Pico Truncado 92 (U15)

- Federación Deportiva 61 / Escuela Pico Truncado 41 (Primera).



Domingo en el gimnasio "Tito Wilson" - Rama Masculina

- San Miguel 77 / Deportivo Metalúrgico 45 (U15).

- San Miguel 78 / Deportivo Metalúrgico 32 (U13).

- San Miguel 77 / Deportivo Metalúrgico 46 (U17).



En el gimnasio municipal - Pico Truncado - Rama Masculina

- Escuela Pico Truncado 55 / Escuela Municipal C. Olivia 'A' 53 (U15).

- Escuela Pico Truncado 75 / Escuela Municipal Caleta Olivia - Gsio. Mosconi 25 (U13).

- Escuela Pico Truncado 74 / Escuela Municipal Caleta Olivia 64 (U17).



En el gimnasio "Tito Wilson" - Río Gallegos - Rama Masculina

- San Miguel 75 / Hispano Americano 66 (U15).

- San Miguel 49 / Hispano Americano 29 (U13).

- Hispano Americano / San Miguel (U17).



En el Socios Fundadores - Rama Masculina

- Gimnasia 'Negro' 62 / Federación Deportiva 45 (U17).

- Gimnasia y Esgrima 69 / Federación Deportiva 59 (Primera).



PROGRAMA



Mañana en el gimnasio Diego Simón - Rama Masculina

21:30 Federación Deportiva vs Petroquímica (Primera).



Jueves en el Socios Fundadores - Rama Masculina

20:30 Gimnasia 'Blanco' vs Náutico Rada Tilly (U17).

22:00 Domingo Savio vs Gimnasia y Esgrima (Primera).



Viernes en el Socios Fundadores - Rama Femenina

20:30 Gimnasia y Esgrima vs Domingo Savio (Primera).



Sábado en el Gimnasio Escuela 731 - Rama Masculina

16:00 Domingo Savio vs Escuela Municipal C.O. - Pitbull (U13).

17:30 Domingo Savio vs Escuela Municipal C.O. "B" (U15).

19:00 Gimnasia y Esgrima vs Domingo Savio (Primera).



En el gimnasio 'San Miguel' - Río Gallegos - Rama Femenina

16:00 San Miguel vs Deportivo Metalúrgico (U15).

17:30 San Miguel vs Deportivo Metalúrgico (U13).

19:00 San Miguel vs Deportivo Metalúrgico (U17).



Domingo en el gimnasio 'San Miguel' - Río Gallegos –Rama Femenina

9:00 Hispano Americano vs Deportivo Metalúrgico (U15).

10:30 Hispano Americano vs Deportivo Metalúrgico (U13).

12:00 Hispano Americano vs Deportivo Metalúrgico (U17).



En el gimnasio 'San Miguel' - Río Gallegos - Rama Femenina

15:00 San Miguel vs Hispano Americano (U15).

16:30 San Miguel vs Hispano Americano (U13).

18:00 San Miguel vs Hispano Americano (U17).



En el gimnasio 'Municipal Caleta Olivia' - Rama Masculina

16:00 Horas – U-13 – Esc. Munic. C. O. – Pitbull vs. vs. Club Deseado Jrs. (U13).

17:30 Horas – U-15 – Esc. Munic. C. O. "B" vs. Club Deseado Jrs. (U15).



En el Socios Fundadores - Rama Masculina

18:30 Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly (U23).



