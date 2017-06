El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 04 junio 2017 Gimnasia es el nuevo líder del torneo Apertura El invicto Gimnasia y Esgrima derrotó la noche del viernes en el Socios Fundadores a Comisión de Actividades Infantiles por 78 a 47 y de esa manera se convirtió en el nuevo líder del torneo Apertura "Ramón 'Cacho' Morel" de Primera división que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol.

De esa manera, el elenco "mens sana" pasó mandar en el campeonato, dejando en el segundo puesto a Federación Deportiva.

En el otro partido que se disputó el viernes, pero por la categoría U23, Náutico Rada Tilly derrotó a Federación Deportiva por 68-55 y con ese resultado trepó al segundo lugar del torneo que lidera Gimnasia.



PANORAMA



Viernes en el Socios Fundadores - Rama Masculina

- CAI 47 / Gimnasia y Esgrima 78 (Primera división).



En Náutico Rada Tilly - Rama Masculina

- Náutico Rada Tilly 68 / Federación Deportiva 55 (U23).



Programa

Sábado 10 en el gimnasio "Municipal P. Truncado" - Rama Femenina

9:00 Escuela de Pico Truncado vs San Miguel - (U15).

10:30 Escuela de Pico Truncado vs San Miguel - (U13).

12:00 Escuela de Pico Truncado vs San Miguel - (U17).



En el gimnasio "Municipal P. Truncado" – Rama Masculina

15:30 Escuela de Pico Truncado vs San Miguel (U15).

17:00 Escuela de Pico Truncado vs San Miguel (U13).

18:30 San Miguel vs Escuela de Pico Truncado (U17).



En el gimnasio en el Escuela Provincial 731 - Rama Masculina

15:00 Escuela Municipal Pueyrredón vs Domingo Savio (U13).

16:30 Escuela Municipal Pueyrredón vs Domingo Savio (U15).



En el Socios Fundadores - Rama Masculina

15:00 Gimnasia 'Blanco' vs Escuela Municipal Caleta Olivia 'Pitbull' (U13).

16:30 Gimnasia 'Blanco' vs Esuela Municipal Caleta Olivia 'B' (U15).



En el gimnasio "Diego Simón" - Rama Femenina

17:00 Federación Deportiva vs San Miguel - (U15)

18:30 Federación Deportiva vs San Miguel - (U13)

20:00 Federación Deportiva vs San Miguel - (U17)



Domingo 11 en el Socios Fundadores - Rama Femenina

10:00 Gimnasia vs San Miguel - (U15).

11:30 Gimnasia vs San Miguel - (U13)

13:00 Gimnasia vs San Miguel - (U17)



En el Complejo Municipal Caleta Olivia 'Ingeniero Knudsen' - Rama Masculina

15:00 Escuela Municipal Caleta Olivia vs San Miguel (U17).

16:30 Escuela Municipal Caleta Olivia 'Mosconi' vs San Miguel (U13).

18:00 Escuela Municipal Caleta Olivia 'A' vs San Miguel (U15).

19:30 Escuela Municipal Caleta Olivia vs San Miguel (U23).



En el gimnasio 'Cemento Comodoro' - Rama Masculina

15:30 Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico Rada Tilly 'Negro' (U15).

17:00 Escuela Municipal Pueyrredón vs CAI (Primera).

19:00 Petroquímica vs Deseado Juniors (Primera).





