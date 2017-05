Seguir en Twitter: @ Por Ricardo Vargas El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 13 mayo 2017 Gimnasia intentará cerrar la fase regular con otro triunfo El equipo de Comodoro Rivadavia, que en los playoffs jugará ante Argentino de Junín, recibirá desde las 21:00 a Hispano Americano de Río Gallegos por la última fecha de la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol. El partido se podrá escuchar por Radio Del Mar (98.7). Todos los encuentros de hoy irán en el mismo horario.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá esta noche a Hispano Americano de Río Gallegos en el marco de la última fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido, que dará comienzo a las 21:00, se disputará en el Socios Fundadores, y tendrá el arbitraje de Fernando Sampietro y Mario Aluz. Además, todas sus alternativas se podrán seguir a través de Radio Del Mar (98.7).

El equipo, que conduce técnicamente Gonzalo García, viene de vencer como local a Boca Juniors por 95-79 y de esa manera hilvanó su tercer éxito consecutivo, destacando que anteriormente le habían ganado a Quilmes de Mar del Plata (83-59) y Atenas de Córdoba (99-79).

De esa manera, el plantel mens sana" aseguró su clasificación para disputar los playoffs.

Cabe destacar que en el partido jugado la noche del miércoles ante el "Xeneize", no pudo ser de la partida el pivote Eloy Vargas, a raíz de una molestia en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda. El dominicano tampoco volvería a ver acción, y lo preservarían para cuando el equipo arranque el 22 de mayo los playoffs como visitante frente a Argentino de Junín.

Por el lado de Hispano, el equipo de Río Gallegos cayó la noche del jueves como visitante frente a Bahía Basket 74-68. Y con ese resultado, se determinó que el equipo bahiense se asegure el tercer puesto de la Conferencia Sur, y al mismo tiempo que los juninenses –cuartos- sean los próximos rivales del "Verde" en el inicio de los cuartos de final.



DOS A UNO PARA EL "VERDE"



Gimnasia (28 triunfos y 27 derrotas) e Hispano Americano (21 y 34) se enfrentaron tres veces en lo que va de la temporada con dos triunfos para el elenco chubutense y uno para los de la capital santacruceña.

En ese contexto, el primer duelo oficial lo protagonizaron el 19 de octubre en el Socios Fundadores, con triunfo para el "Verde" por 81-72. En aquella ocasión, los mejores habían sido Lotanna Nwogbo (18 puntos), O' Louis Mc Cullough (14) y Nicolás De los Santos (12).

Por el lado del elenco en ese entonces dirigido por Daniel Maffei, los destacados fueron Kyle Austin (18), Jarred Shaw (15) y Jonatan Treise (11).

El segundo enfrentamiento lo protagonizaron el 25 de octubre en el Boxing Club de Río Gallegos, y otra vez fue victoria del equipo comodorense por 81-75. En ese triunfo, brilló el alero –que se recupera de una lesión-, Juan Fernández Chávez con 25 tantos, bien acompañado por los aportes de Nico De los Santos (17) y del pivote Diego Romero que marcó 15 unidades.

Mientras que en los santacruceños, se destacaron el alero Cedric Mc Gowan (22) y el pivote Rashaun Freeman (18).

En cambio, en el tercer enfrentamiento –jugado el último 6 de diciembre-, el triunfo quedó en manos de Hispano, que se impuso como local por un ajustado 86-84. El escolta Larry O'Bannon se erigió como el mejor del partido con 25 tantos, mientras que su compañero Sebastián Mignani marcó 16.

Por el lado del conjunto "mens sana", el máximo anotador fue el ala pivote Matthew Shaw (21), seguido de los escoltas Juan Manuel Rivero (15) y Leonel Schattmann (14), este último también se encuentra pasando por un período de recuperación de una lesión en el pie derecho.

Con relación a las formaciones para el partido de esta noche, Gimnasia, que hoy espera el arribo del alero estadounidense Marcus Relphorde, volvería a repetir el equipo que arrancó jugando ante Boca. Es decir que saldría con Nicolás de los Santos, Shaquille Johnson, Juan Manuel Rivero, Matthew Shaw y Diego Romero. Mientras que en el banco de sustitutos estarán Jonatan Machuca, Yoanki Mensia, Estéfano Simondi, Enzo Amado y Matías Sosa.

Por el lado del elenco santacruceño, el equipo que conduce Adrián Capelli que salvó la categoría, saldría con: Jonatan Treise, Larry O'Bannon, Gastón Torres, Kyle Austin y Alejandro Zilli. Mientras que los relevos serían: Mariano Byró y Nicolás Ferreyra –ambos ex Gimnasia-, Mariano Fierro, Matías Bernardini, Gonzalo Torres e Iván Catani.



EL MENU PARA ESTA NOCHE



A las 21:00

Argentino vs Obras Sanitarias; Fabricio Vito y Silvio Guzmán.

Gimnasia y Esgrima vs Hispano Americano; Fernando Sampietro y Mario Aluz.

San Lorenzo vs Boca Juniors; Daniel Rodrigo y Leandro Lezcano.

Peñarol vs Quilmes; Juan Fernández y Oscar Britez.

Bahía Basket vs Ferro Carril Oeste; Diego Rougier y Javier Mendoza.



Fuente: