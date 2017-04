Seguir en Twitter: @ Por Ricardo Vargas El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 25 abril 2017 Gimnasia intentará cortar esta noche la mala racha en La Banda Será en uno de los partidos que se jugarán por una nueva jornada de la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol. Se enfrentaron el último 22 de febrero en el Socios Fundadores con victoria para el elenco de Gonzalo García por 74-70. El "Verde" viene de tres derrotas seguidas. Transmite Radio Del Mar (98.7).

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará esta noche a Olímpico de La Banda, Santiago del Estero, en el marco de una nueva jornada de la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido, que dará comienzo a las 22:00, se disputará en el estadio Vicente Rosales, y tendrá el arbitraje de Alejandro Chiti y Sergio Tarifeño. Además, el encuentro se podrá escuchar por Radio Del Mar (98.7).

El equipo, que conduce Gonzalo García, viene de tres derrotas consecutivas, todas de local. Primero perdió con Bahía Basket (77-76), luego no pudo frente a Estudiantes de Concordia (92-84) y el último viernes sucumbió frente a Peñarol de Mar del Plata (84-73).

De esa manera, el "Verde" se ubica quinto en la Conferencia Sur (24 triunfos y 25 derrotas) y espera hoy reencontrarse con la senda triunfal para así seguir peleando por el cuarto lugar, que por ahora está en manos de Argentino de Junín.

Por su parte, Olímpico que dirige Fernando Duró llega a este partido con un apretado éxito como local frente a Regatas Corrientes por 90-88 y anteriormente había vencido en el clásico a Quimsa por 89-88. El equipo de La Banda se ubica cuarto en la Conferencia Norte con 29 victorias y 22 caídas.



VICTORIA "VERDE"



Estos dos equipos se enfrentaron el último 22 de febrero en el Socios Fundadores, un día antes del aniversario de Comodoro Rivadavia, con victoria para Gimnasia por 74-70. En un durísimo partido que el "Mens Sana" lo supo felizmente cerrar, se destacaron el escolta Leonel Schattmann con 18 puntos, el pivote Eloy Vargas con 15, mientras que Juan Manuel Rivero y Diego Romero aportaron 13 unidades cada uno.

Por el lado del "Negro" bandeño, el mejor y goleador del juego fue el alero Adrián Boccia con 26 tantos, mientras que David Nesbitt aportó 14 unidades y Justin Williams anotó 12 unidades, pero tomó 23 rebotes, 15 de ellos en defensa.

Con relación a las formaciones para el juego de esta noche, Olímpico saldría con: Maximiliano Stanic, Federico Van Lacke, Adrián Boccia, David Nesbitt y Justin Williams. Como relevos aparecen Kyle La Monte, Diego Guaita –ex Gimnasia de Comodoro-, Mauro Cosolito, Facundo Vallejos, Santiago Roitman y Franco Badami.

Mientras que Gimnasia saldría con Nicolás De los Santos, Leonel Schattmann, Chris Evans, Matthew Shaw y Eloy Vargas. En el banco de sustitutos estarán Diego Romero, Juan Manuel Rivero, Jonatan Machuca, Estéfano Simondi, José Mensia y Enzo Amado.

Luego del partido de esta noche, Gimnasia se dirigirá hasta Santiago del Estero capital para jugar el jueves desde las 21 en el estadio "Ciudad" con Quimsa y luego regresará a Comodoro Rivadavia donde deberá afrontar cinco partidos para así terminar con la fase regular y con la ilusión de quedar en un buen puesto de cara a los playoffs.



EL MENU PARA HOY



21:00 Atlético Echagüe vs Ferro Carril Oeste; Roberto Smith y Silvio Guzmán.

21:00 Boca Juniors vs Atenas; Fernando Sampietro y Mario Aluz.

21:30 Estudiantes (C) vs Argentino; Daniel Rodrigo y Javier Mendoza.

22:00 Olímpico vs Gimnasia y Esgrima; Alejandro Chiti y Sergio Tarifeño.

22:00 Bahía Basket vs Obras Sanitarias; Fabricio Vito y Oscar Britez.





