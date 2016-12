Seguir en Twitter: @ Por Ricardo Vargas El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 16 diciembre 2016 Gimnasia intentará volver al triunfo y ante su gente Jugarán en el Socios Fundadores por una nueva jornada de la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol. El "mens sana" viene de siete derrotas seguidas, la última de ellas la sufrió como local ante Instituto. Los santafesinos llegan a este partido con una victoria de visitante frente a Boca Juniors 98 a 77. Transmite Radio del Mar (98.7).

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá esta noche a Libertad de Sunchales en el marco de una nueva jornada de la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido, que se jugará desde las 21:30 en el Socios Fundadores, será arbitrado por Diego Rougier y Julio Dinamarca, y también se podrá escuchar por Radio Del Mar (98.7).

El equipo, que conduce técnicamente Gonzalo García, viene de caer como local ante Instituto de Córdoba por 85-80 y de esa manera ya lleva siete derrotas consecutivas.

Gimnasia, que ya no cuenta con el alero estadounidense O'Louis Mc Cullough, quien fue dado de baja, pero que recuperó al pivote Diego Romero, intentará esta noche volver al triunfo y ante su gente.

En lo que va de la temporada, el equipo chubutense perdió sólo dos partidos (Ferro Carril Oeste e Instituto), por eso esta noche procurará volver a la senda del triunfo para así cortar la mala racha y seguir entre los primeros puestos de la Conferencia Sur.

Libertad de Sunchales, por su parte, se encuentra en el octavo lugar de la zona Norte y viene de una gira por Capital Federal donde perdió con Ferro (92-86), mientras que la noche del miércoles se recuperó en la Bombonerita y aplastó a Boca Juniors por 98 a 77.

Para el partido de esta noche, Gimnasia seguramente volverá a salir con la misma formación que arrancó en el partido ante Instituto. Es decir que arrancará con Nicolás De los Santos, Leonel Schattmann, Juan Fernández Chávez, Matthew Shaw y Lotanna Nwogbo. Entre los relevos estarán Diego Romero, Jonthan Machuca, Juan Manuel Rivero, Estefano Simondi, Enzo Amado y Tomás Himmel.

Por su parte, Libertad saldría con Juan Brussino, Marcos Saglietti, Sebastián Vega, Jeremiah Massey y Cristian Amicucci. En el banco de suplentes estarán José Vildoza, Pablo Barrios, Miguel Ruiz González, Pablo Goldenberg, Franco Vieta y Nicolás Giraudo.

Luego del partido de esta noche, Gimnasia permanecerá en la ciudad para recibir el jueves 22 a Bahía Basket en el partido pendiente –que irá televisado por TyC Sports- de la última fecha de la primera fase y que si gana, se clasificará para el Súper 4, certamen que se jugará en los primeros días de enero, y que tiene como clasificados a San Lorenzo, San Martín de Corrientes y Estudiantes de Concordia. El campeón de ese torneo, certamen que en 2015 lo ganó el "Verde", se clasificará para jugar la próxima edición de la Liga Sudamericana.



EL MENU PARA ESTA NOCHE



21:00 Ferro Carril Oeste vs Echagüe; Fernando Sampietro y Rodrigo Castillo.



21:00 Peñarol vs Estudiantes (C); Juan Fernández y Sergio Tarifeño.



21:30 Atenas vs Hispano Americano; Daniel Rodrigo y Leonardo Zalazar.



21:30 Gimnasia y Esgrima vs Libertad; Diego Rougier y Julio Dinamarca.





