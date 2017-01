El Patagónico | Deportes - 16 enero 2017 Gimnasia le ganó un durísimo partido a Regatas Corrientes Con esa victoria, el "mens sana" se mantiene en el cuarto puesto de la Conferencia Sur de la Liga Nacional. Ahora, el elenco de Comodoro Rivadavia emprenderá una gira donde deberá visitar a Peñarol y Quilmes, ambos de Mar del Plata, y luego Bahía Basket.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia logró anoche una gran victoria como local al derrotar a Regatas Corrientes por 84-80 en el marco de una nueva jornada de la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, fue arbitrado por Fernando Sampietro y Sergio Tarifeño, y tuvo parciales por cuarto de juego de 19-22, 34-40 y 62-62.

En los primeros minutos de partido ambos equipos apostaron al juego interno, por lo que Eloy Vargas en el "Verde" y Fernando Martina en la visita fueron los principales hombres buscados. Después en el equipo de Corrientes apareció el base extranjero Donald Sims, con un gran aporte (9 puntos) y le permitió ganar el primer parcial a su equipo 22 a 19. El conjunto local, por momentos fue complicado por la buena defensa del rival, pero igual se las ingenió para distribuir el goleo y que la visita no es escape.

El segundo parcial lo empezó más intenso Regatas y el "Mensana" no encontraba efectividad en sus disparos. En cinco minutos de juego, sólo consiguió sumar dos puntos y un simple, todos de la mano de Eloy Vargas. Los dirigidos por Gabriel Picatto tuvieron buenos momentos de Paolo Quinteros, Pablo Espinoza y Fernando Martina, que le permitieron sacar 11 de ventaja. Pese a esto, con un inspirado Vargas en la pintura y recuperando bolas por la defensa aguerrida, Gimnasia pudo convertir de contrataque y se mantuvo cerca en el tanteador. Regatas se fue al descanso ganando por 40 a 34.

El regreso al juego le trajo nuevamente problemas al "Verde" de concentración y eso no le permitió encontrar fluidez en ataque y efectividad. Del otro lado, los correntinos con una buena tarea de Quinteros y Martina lograron sacar 13 de luz promediando el tercer cuarto. Luego, la buena defensa en el local no le permitió estirar la ventaja al "Fantasma" y con dos triples consecutivos de Juan Manuel Rivero, que hicieron encender al Socios Fundadores, otra vez Gimnasia se ponía en juego. El partido ganó en emoción y se hizo de ida y vuelta. Los de Gonzalo García siguieron concentrados en defensa, y apareció el alma del equipo. Con Rivero y De los Santos enchufados haciéndose cargo de la ofensiva, más el gran aporte de sus compañeros, lo logró empatar sobre el final del cuarto en 62.

El desenlace fue por demás emotivo. Gimnasia siguió defendiendo con intensidad y obligó a Regatas a optar por malas decisiones en los lanzamientos. Del otro costado aprovechaba a sumar, ya sea con tiros de campo o ganándose los puntos desde la línea. Igualmente el partido seguía con total paridad, porque Sims y Martina aparecieron en momentos importantes. A falta de 1.30' para la culminación del partido, estaban empatados en 78. Diego Romero, de gran aporte, rompió la paridad con un trabajado doble, Juan Fernández Chávez defendió de gran manera a Martina en el poste bajo y bajo el rebote, para que De los Santos con un triple, le de cinco de ventaja a falta de poco más de medio minuto. Un robo de Quinteros a De los Santos, le ponía incertidumbre a los últimos instantes pero Fernández Chávez lo cerró con un tiro libre, dejando la diferencia en dos posesiones. Así, Gimnasia volvió a mostrar carácter y ganó un duelo importante con mucho trabajo y temperamento, para seguir ubicado cuarto en la Conferencia Sur de la Liga Nacional.

Ahora, el equipo de Gonzalo García descansará e iniciará luego su preparación para una gira que comprenderá tres partidos: Peñarol de Mar del Plata, Quilmes también de la misma ciudad y Bahía Basket.

