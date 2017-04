El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 04 abril 2017 Gimnasia logró dos victorias fuera de casa que le permiten continuar cuarto Tras la derrota sufrida en Concordia, el "Verde" comodorense se recuperó al vencer primero a Atlético Echagüe y el domingo a Libertad de Sunchales. Ahora se le vienen cuatro partidos en casa: Bahía Basket, Boca, Estudiantes y Peñarol.

Una gira muy buena fue la que cerró el último fin de semana Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en la que realizó en los últimos días por el norte del país donde logró dos triunfos y una caída en partidos de la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol.

En ese contexto, el equipo que conduce técnicamente Gonzalo García había arrancado esta gira con una derrota en Concordia ante Estudiantes –el escolta de la Conferencia Norte- por 81-69.

Sin embargo, dos días después llegó la rápida recuperación. Fue en el estadio Luis Butta de Paraná con victoria frente al local Atlético Echagüe –el equipo de peor rendimiento de la temporada- por 91-82 y de esa manera, el "Verde" se recuperó de la derrota que había sufrido en Concordia.

El domingo, mientras tanto, se presentó en el Hogar de los Tigres ante Libertad de Sunchales con sed de revancha considerando que en el duelo jugado en el Socios Fundadores, había sido triunfo para el conjunto "lechero" por 79-75.

Una gran producción del escolta Leonel Schattmann (23 puntos), bien acompañado en la ofensiva por el capitán Nicolás De los Santos (15) y el pivote dominicano Eloy Vargas (14 y 10 rebotes), le permitió al "Verde" irse de Sunchales con otra valiosa victoria.

De esa manera, Gimnasia se vuelve a Comodoro Rivadavia con dos importantes victorias que le permiten seguir en el cuarto puesto de la Conferencia Sur. Ahora, el elenco patagónico, que estuvo muy pendiente de lo que sucedía en la ciudad que fue duramente castigada por un severo temporal, descansará y se pondrá a trabajar de inmediato para volver a jugar en casa.

Gimnasia regresará al Socios Fundadores el jueves frente a Bahía Basket, el subcampeón de la Liga de las Américas, mientras que tres días después, recibirá a Boca Juniors, que sumó en sus filas al ex NBA, el santafesino Carlos Delfino. El 13 de este mes volverá a jugar en casa esta vez frente a Estudiantes de Concordia, mientras que el 21, su rival será Peñarol de Mar del Plata.

Por otra parte, la dirigencia "mens sana" tiene en carpeta tres nombres, donde uno de ellos saldrá el reemplazante del alero Shaquille Thomas, considerando que Juan Fernández Chávez tiene para un mes y medio más de recuperación a raíz de la operación que se realizó en el pie derecho.



EL MENU PARA ESTA NOCHE



21:00 Ferro Carril Oeste vs Bahía Basket; Daniel Rodrigo y Rodrigo Castillo.

22:00 La Unión vs Quilmes; Juan Fernández y Mario Aluz.

22:00 Quimsa vs San Lorenzo; Fernando Sampietro y Silvio Guzmán.



