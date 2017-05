El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 23 mayo 2017 Gimnasia logró en Junín una gran victoria en el inicio de los playoffs El "Verde" jugó un gran partido, sobre todo en el segundo tiempo, para de esa manera quedarse con el primer punto de la serie. Gran partido del base Nicolás De los Santos (19 y 10 rebotes), mientras que también fue importante el goleo de Shaquille Johnson (27) y Marcus Relphorde (17).

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia derrotó anoche como visitante a Argentino de Junín por 92-83 en uno de los partidos que se jugaron por el comienzo de los cuartos de final de la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquetbol.

El encuentro, que se disputó en el Fortín de las Morochas", fue arbitrado por Daniel Rodrigo, Jorge Chávez y Javier Mendoza, y tuvo parciales por cuarto de juego de 26-28, 44-51 y 62-73.

El primer cuarto fue por demás parejo. Los dos equipos no pudieron sacarse grandes diferencias en el marcador y eso fue a raíz de las duras defensas que ejercían. Pero en el segundo cuarto, la historia fue otra porque Gimnasia lució más agresivo a la hora de atacar y con un gran grado de concentración, logró sacar diez de diferencia (37-47).

Y en esa gran remontada del "Verde" mucho tuvieron que ver los aportes del base Nicolás De los Santos, del escolta estadounidense Shaquille Johnson y del ala pivote Marcus Relphorde, quien anoche jugó como titular en la zona pintada junto al centro Eloy Vargas, con poca participación en la primera parte del juego.

También fue importante el ingreso del pivote Diego Romero. Del lado de Argentino, el mejor era su pivote Chaz Crawford, mientras que Luis Cequeira lo seguía en el goleo.

Sin embargo, el "Turco" juninense reaccionó con el mismo Crawford para que la diferencia no sea tan grande. El final del segundo cuarto marcaba 44-51 para la visita que había hecho muy bien las cosas para irse ganador al término del primer tiempo.

Luego del descanso largo, Gimnasia salió con todo, y con anotaciones de Relphorde y Juan Manuel Rivero, Gimnasia sacó 15 (46-61). Se vino urgente del pedido de minuto de Eduardo Japez.

Sin embargo, no hubo reacción del local, porque Gimnasia seguía defendiendo duro encima sus jugadores lucían efectivos a la hora de anotar y por eso el "Verde" sacó 20 (51-71), cuando quedaba mucho por jugar.

Pero esta vez, Argentino pudo reaccionar para que vía Crawford, José Gutiérrez y Novar Gadson, achiquen la diferencia a 11 (60-71), ante un Gimnasia que sorpresivamente se quedó sin gol. Gimnasia descuidó la marca de Mateo Bolívar, para que Argentino se ponga a 8. Y cuando el local se acercaba peligrosamente, apareció el ala pivote Federico Haller con un doble más un triple de Rivero, para que Gimnasia otra vez se escape en el marcador (71-84).

Argentino no bajó los brazos y con un doble de Emiliano Basabe, otra vez se puso en partido (76-84), por lo que a falta de 3'39" para el final, se vino el pedido de minuto de Gonzalo García, DT del equipo chubutense.

Pero Gimnasia aprovechó al máximo lo poco que quedaba para el final, lo supo cerrar con acierto para quedarse con el primer punto de la serie del playoff que lo tiene en ventaja por 1-0. Mañana desde las 21, también en el Fortín de las Morochas", se jugará el segundo partido y Gimnasia irá con todo para volverse a Comodoro con una importante ventaja.



SINTESIS



ARGENTINO 83 - GIMNASIA 92

Argentino (26+18+18+21): Luis Cequeira 16, Emiliano Basabe (x) 7, Juan Cangelosi (x) 4, Novar Gadson 6 y Chaz Crawford 30 (fi); Mateo Bolívar 16, José Gutiérrez 2 y Facundo Zárate 2. DT: Eduardo Japez.

Gimnasia (28+23+22+19): Nicolás De los Santos (x) 19, Shaquille Johnson 27, Juan Manuel Rivero 8, Marcus Relphorde 17 y Eloy Vargas 9 (fi); Diego Romero 10, Federico Haller 2 y Jonatan Machuca 0. DT: Gonzalo García.

Parciales: 26-28, 44-51 y 62-73.

Arbitros: Daniel Rodrigo, Jorge Chávez y Javier Mendoza.

Estadio: Fortín de las Morochas.



Fuente: