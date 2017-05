El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 05 mayo 2017 Gimnasia logró un triunfo importante frente a Atenas El equipo "mens sana" jugó un gran segundo tiempo y de esa manera cortó una racha de cuatro derrotas seguidas en el Socios Fundadores y sueña con ingresar a los playoffs. Mañana, el "Verde" volverá a jugar en Comodoro Rivadavia cuando reciba a Quilmes de Mar del Plata, que anoche le ganó a Obras Sanitarias 90-79.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia cortó anoche una racha de cuatro caídas seguidas en el Socios Fundadores al derrotar a Atenas de Córdoba 99-79 en uno de los tres partidos que se jugaron por una nueva jornada de la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, fue arbitrado por Pablo Estévez y Oscar Britez, y tuvo parciales por cuarto de juego de 15-14, 36-34 y 70-59.

De esa manera, el "Verde" se afirma en el quinto lugar de la Conferencia Sur, mientras que el "Griego" sufrió su 32° derrota en la temporada. Además, el base Bruno Lábaque jugó anoche su último partido en la ciudad ya que se dejará la actividad cuando finalice la actual temporada.

El "Verde" tenía la oportunidad de retornar al triunfo como local ante Atenas, que marcha octavo en la Zona Norte. El conjunto dirigido por Osvaldo Arduh no pudo contar con el alero Pete Mickeal, que fue sancionado con dos partidos luego del fuerte codazo que le dio a Luca Valussi en el partido ante Obras Sanitarias del martes. El desarrollo del juego fue de trámite parejo en la primera mitad, pero con un gran segundo tiempo, el "Mens-sana" se quedó con el triunfo, que le permite recuperarse de las últimas cuatro caídas en casa.

El marcador lo abrió Nicolás De los Santos con una bandeja, tras un recupero de Shaquille Johnson y una contra rápida comandada por Mathew Shaw. El "Griego" estuvo errático en los primeros intentos al aro y sumado a la buena defensa que metió Gimnasia, el local puso un parcial de 10-0. Sin embargo, no aprovechó en demasía el momento porque tampoco estuvo certero, lo que permitió que la visita se acomode. Gimnasia ganó el cuarto por la mínima y se destacó De los Santos con ocho puntos.

El desarrollo continuó parejo y nuevamente el capitán del 'Verde' fue el encargado de poner los primeros puntos del cuarto. Los de Gonzalo García volvieron a estar flojos de atrás de 6,75 mtrs. -3 de 16 en la primera mitad-, y promediando el segundo parcial sólo habían aportado puntos De los Santos, Johnson y Eloy Vargas. Del otro lado, del banco llegarían respuestas. Desde la conducción estuvo bien Bruno Lábaque y con repartición del goleo del equipo, consiguieron ponerse al frente. Gimnasia volvió a ajustar del lado defensivo y en la última jugada antes del descanso, Shaw corrigió una penetración de De los Santos, para que el local se vaya al vestuario ganando 36-34. Fue importante que seis jugadores del "Verde" sumaron en ataque.

La reanudación del juego se vio marcada por un tiro fallido de la visita y un triple en la contra de Shaquille Johnson, que tuvo buen rendimiento en su primer partido como titular. Los dos mejoraron la efectividad y el partido se hizo de ida y vuelta. Siguió la paridad y Lábaque (10 en el cuarto) fue fundamental para dejar el tanteador empatado en 52 a falta de poco más de 5 minutos. Pero otra vez el local tuvo un gran cierre de cuarto. Mejorando notablemente la eficacia de larga distancia con Shaw y Juan Manuel Rivero, y con un inspirado Vargas en la pintura -tomó 21 rebotes-, Gimnasia entró al desenlace ganando por 11.

El cuarto parcial no podía empezar de mejor forma. Una linda volcada de Romero hizo enardecer al buen marco de público que se acercó al Socios Fundadores. De los Santos estuvo muy concentrado y repartió el balón de gran forma, donde también generó buenas conexiones con sus pivotes, para que éstos desequilibren en el poste bajo. Romero metió 11 en el cuarto. Además, el conjunto comodorense mantuvo la eficacia en triples y sacó la máxima de 25 puntos, para lograr así cerrar el juego con tranquilidad. El lado negativo se dio cuando se retiró con alguna molestia en la pierna derecha "Pitu" Rivero.

Al "Vere" le quedarán tres partidos como local para finalizar la temporada regular e intentar sellar la clasificación a los play-offs. Mañana recibirá a Quilmes de Mar del Plata -rival directo en zona de clasificación- , y luego se medirá ante Boca Juniors (10/5) e Hispano Americano (13/5).



SINTESIS



GIMNASIA 99 - ATENAS 79

Gimnasia y Esgrima (15+21+34+29): Nicolás De los Santos 17, Shaquille Johnson 12, Juan Manuel Rivero 15, Matthew Shaw 16 y Eloy Vargas 15 (fi); Diego Romero 14, Jonatan Machuca 4, Yoanki Mensia 2, Estéfano Simondi 4 y Enzo Amado 0. DT: Gonzalo García.

Atenas (14+20+25+): Diego Gerbaudo 2, Mateo Chiarini 14, Diego Lo Grippo 5, Leonardo Lema 0 y Roquez Johnson 8 (fi); Bruno Lábaque 30, Lisandro Rasio 13, Franco Baralle 5 y Gabriel Mikulas 2. DT: Osvaldo Arduh.

Parciales: 15-14, 36-34 y 70-59.

Arbitros: Pablo Estévez y Oscar Britez.

Estadio: Socios Fundadores.



PANORAMA DE AYER



- Obras Sanitarias 79 / Quilmes 90.

- San Lorenzo 78 / San Martín 72.

- Gimnasia y Esgrima 99 / Atenas 79.



PROGRAMA PARA HOY



21:00 Instituto vs Regatas Corrientes; Alejandro Chiti y Mario Aluz.

22:00 Olímpico vs Bahía Basket; Fernando Sampietro y Julio Dinamarca.



