Gimnasia necesita un triunfo frente a San Lorenzo para prolongar la serie Jugarán esta noche el tercer partido de los playoffs de semifinales de la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquetbol cuya serie lidera el "Ciclón 2-0, luego de los triunfos logrados en Capital Federal 89-72 y 98-64. Si el "Verde" gana, habrá cuarto juego el sábado, de lo contrario se le habrá terminado la temporada. Transmite Radio Del Mar (98.7).

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá esta noche a San Lorenzo por el tercer juego de las semifinales de la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido, que dará comienzo a las 22:00, se disputará en el Socios Fundadores y se podrá escuchar por Radio Del Mar (98.7). Además, este juego será televisado a todo el país por la señal de TyC Sports.

El equipo, que conduce Gonzalo García, llega a este partido con la serie 2-0 abajo por lo que hoy no le queda otra que ganar para prolongar la definición de una de las semifinales de la competencia.

Esta serie arrancó en el Polideportivo "Roberto Pando" del barrio de Boedo, en la Capital Federal. Allí, el "Verde" no pudo con San Lorenzo ya que perdió por 89 a 72 y de esa manera el "Ciclón" dejaba la serie 1-0 a su favor.

El ala pivote Gabriel Deck, con 21 tantos, se convirtió en el jugador desequilibrante para la formación dirigida por Julio Lamas. El santiagueño estuvo muy bien acompañado por los aportes de Matías Calfani (14 tantos), mientras que el pivote Jerome Meyinsse y el base Santiago Scala marcaron 12 puntos cada uno.

Por el lado de Gimnasia, el pivote Eloy Vargas con 16 terminó siendo el máximo anotador, mientras que Diego Romero, el otro pivote "mens sana", aportó 14 tantos y el alero Juan Manuel Rivero anotó 12.

De esa manera, San Lorenzo se quedaba con una sólida victoria que le permitía así comenzar a liderar la serie.

En el segundo juego, la historia se repitió. San Lorenzo salió con todo a afrontar el juego logrando sacar grandes diferencias en el primer cuarto de juego (26-10), similar a lo que había acontecido en el primer partido.

Y como pasó en el primer juego, otra vez brilló el ala pivote Deck, y con la misma cantidad de puntos anotados (21), también fue importante lo que aportó el base Gustavo Aguirre (13, 3-6 en triples), mientras que el escolta Selem Safar y el ala pivote Matías Sandes marcaron 11 tantos cada uno.

En Gimnasia, el mejor fue el ala pivote uruguayo Federico Haller (14), mientras que Diego Romero marcó 10 tantos.

Esta noche se volverán a ver las caras seguramente en un Socios Fundadores que lucirá colmado y más por lo que se juega el dueño de casa que hará lo mejor posible para que el triunfo se quede en casa y así prolongar la definición del playoffs.

Con relación a las formaciones para el juego de hoy, Gimnasia saldría con Nicolás De los Santos, quien tiene una lesión en la mano derecha y que igual podrá jugar ya que tendrá un vendaje especial. Luego estarán Shaquille Johnson, Juan Manuel Rivero, Marcus Relphorde y Eloy Vargas. En el banco de sustitutos estarán Diego Romero, Jonatan Machuca, Federico Haller, Estéfano Simondi, Enzo Amado y Matías Sosa.

Por el lado de San Lorenzo, que en la actual temporada le ganó al "Verde" cinco partidos de seis jugados, la inicial sería con Gustavo Aguirre, Alex Pérez Kauffman, Marcos Mata, Gabriel Deck y Jerome Meyinsse. Como relevos estarán Matías Sandes, Santiago Scala –dos ex Gimnasia-, Selem Safar, Matías Calfani, Lisandro Fernández y Lautaro López.

Si Gimnasia gana esta noche, entonces el cuarto partido está previsto para el sábado a las 21:30, también en Comodoro Rivadavia de lo contrario, se le habrá terminado la temporada.



PROGRAMA DE SEMIFINALES



Hoy

Conferencia Sur

22:00 Gimnasia y Esgrima (0) / San Lorenzo (2).



Mañana

21:30 Quimes (1) vs Ferro Carril Oeste (1).



Hoy

Conferencia Norte

22:00 Olímpico (1) vs San Martín (1).



Mañana

21:30 Regatas Corrientes (1) vs Estudiantes (C) (1).



