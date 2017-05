El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 14 mayo 2017 Gimnasia no pudo con Hispano Americano de Río Gallegos El equipo "mens sana" resignó así una racha de tres victorias en fila. Anoche, en el "Verde" hizo su debut Marcus Relphorde. Larry O'Bannon, de la visita, con 26 tantos fue el goleador del partido. Ahora, Gimnasia se pondrá a pensar en los playoffs que sostendrá con Argentino de Junín.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió anoche como local frente a Hispano Americano de Río Gallegos por 81-77 en el marco de la última fecha de la fase regular de la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido, que se disputó en el Socios Fundadores, fue arbitrado por Fernando Sampietro y Mario Aluz, y tuvo parciales por cuarto de juego de 20-26, 38-39 y 56-60.

Con la certeza de que el próximo rival es Argentino de Junín por los play offs, Gimnasia encaraba en casa el último partido de la fase regular ante Hispano Americano de Río Gallegos, que en su primera temporada en la Liga Nacional logró mantener la categoría.

En el arranque del partido, Eloy Vargas ganó el salto y tras un yerro y la recuperación del balón, Shaquille Johnson inauguró el marcador con un doble largo. El primer cuarto fue un poco mejor la visita, que sacó una leve diferencia con su efectividad en triples (4/7). También fue importante la repartición del goleo, ya que siete jugadores marcaron. Gimnasia tuvo en Johnson su arma fuerte en ataque y a Vargas le costó afianzarse en la zona pintada. Hispano ganó el cuarto 26 a 20.

En el segundo, el pivote dominicano se acomodó y el "Verde" metió un parcial 7-0, para pasar a ganar por la mínima. El desarrollo fue parejo y de ida y vuelta. Hubo una buena tarea de Nicolás De los Santos con siete puntos y también tuvo sus primeros minutos en Gimnasia, el alero estadounidense Marcus Relphorde. Por el lado de los dirigidos por Adrián Capelli, nuevamente se destacó el aporte de todo el equipo. En los minutos finales, intercambiaban el liderazgo continuamente. Finalmente, la visita se iría al descanso 39 a 38.

El retorno al juego fue marcado por un doble de Larry O'Bannon. El conjunto santacruceño entró más concentrado y otra vez consiguió sacar una leve ventaja con sus extranjeros O'Bannon y Kyle Austin. También fue bueno lo de Gonzalo Torres en el poste bajo. Con un triple de Mariano Byró promediando el tercer cuarto, la visita sacaba diez de distancia. Los de Gonzalo García estuvieron erráticos de atrás de 6,75 mtrs. y se vieron obligado a buscar lastimar cerca del aro con Diego Romero y Vargas. Después intensificó en defensa y cerró mejor el cuarto, para entrar al desenlace cuatro abajo.

En el último parcial, los de Río Gallegos metieron un parcial de 6-0 para ponerse arriba por diez. El juego por momentos se hizo desordenado y ambos estuvieron imprecisos en los lanzamientos. Gimnasia sacó provecho del lapso y de la mano de De los Santos y Vargas volvió a colocarse en juego. En la visita, Larry O'Bannon siguió siendo la carta de gol. El duelo se definió en el último minuto, donde Hispano Americano siempre estuvo arriba. Hubo reparto de triples entre O' Bannon y "Pitu" Rivero para darle suspenso al final, pero un rebote ofensivo tras un simple marrado por Mariano Byro y una mala salida luego de que O'Bannon sumará dos desde la línea, dejaron sin chances de victoria al local. Cabe destacar, que el técnico hizo rotar al equipo y tuvieron varios minutos en cancha los juveniles Estéfano Simondi y Yoanki Mensia.

El "Mens-sana" tendrá unos días de descanso y el lunes 22 comenzará la serie de playoffs ante Argentino en Junín, jugará los primeros dos allá. El conjunto de la provincia de Buenos Aires tiene ventaja deportiva.



SINTESIS



GIMNASIA 77 - HISPANO 81

Gimnasia (20+18+18+21): Nicolás De los Santos 18, Shaquille Johnson 15, Juan Manuel Rivero (x) 12, Estéfano Simondi 0 y Eloy Vargas 18 (fi); Diego Romero 10, Jonatan Machuca 4, Yoanki Mensia 0 y Marcus Relphorde 0. DT: Gonzalo García.

Hispano Americano (26+13+21+21): Nicolás Ferreyra 9, Larry O'Bannon 26, Mariano Byró 10, Kyle Austin 13 y Alejandro Zilli 4 (fi); Matías Bernardini 5, Mariano Fierro 3, Gonzalo Torres 11 y Gastón Morales 0. DT: Adrián Capelli.

Parciales: 20-26, 38-39 y 56-60.

Arbitros: Fernando Sampietro y Mario Aluz.

Estadio: Socios Fundadores.



PANORAMA DE AYER



Argentino 73 / Obras Sanitarias 83.

Bahía Basket 95 / Ferro Carril Oeste 90.

San Lorenzo 90 / Boca Juniors 83.

Gimnasia y Esgrima 77 / Hispano Americano 81.

Peñarol 77 / Quilmes 74.



PROGRAMA DE CUARTOS DE FINAL



22 y 24 de MAYO

Conferencia Sur

- Bahía Basket (3°) vs Quilmes (6°).

- Argentino (4°) vs Gimnasia y Esgrima (5°).



Conferencia Norte

- Regatas (3°) vs Libertad (6°).

- Olímpico (4°) vs Instituto (5°).



Permanencia

- Atlético Echagüe (10° Norte) vs Boca Juniors (10° Sur).



Fuente: