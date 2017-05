El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 03 mayo 2017 Gimnasia no pudo vencer al mejor equipo de la Liga De esa manera, el equipo "mens sana", que presentó el debut del escolta estadounidense Shaquille Johnson, sufrió la cuarta derrota seguida en condición de local, y a pesar de ello, se mantiene quinto en la Conferencia Sur. Mañana, desde las 21:30, recibirá a Atenas de Córdoba que anoche se llevó una gran victoria como visitante al derrotar a Obras Sanitarias 97-86.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia no pudo anoche con San Martín de Corrientes, el mejor equipo de la Liga Nacional de Básquetbol, con quien cayó como local por 93-85 en uno de los cuatro partidos que se jugaron por una nueva jornada de la segunda fase.

El partido, que se disputó en el Socios Fundadores, fue arbitrado por Diego Rougier y Rodrigo Castillo, y tuvo parciales por cuarto de juego de 18-32, 37-55 y 60-75.

De esa manera, el elenco "mens sana" volvió a la derrota y así sufrió su cuarta caída de manera consecutiva en condición de local.

En el partido de anoche hizo su debut el escolta estadounidense Shaquille Johnson en lugar del lesionado Leonel Schattmann quien tiene para cuatro semanas de recuperación a raíz de una lesión en el pie derecho.

Luego de la primera posesión errada por Gimnasia, la visita abrió el tanteador con un doble de Damián Tintorelli. El primer parcial fue favorable a San Martín, ya que el local no estaba fino en los lanzamientos y perdió algunas pelotas que permitieron contras rápidas. Federico Aguerre con tiros de larga distancia y Damián Tintorelli en el poste bajo, generaron una diferencia para su equipo. Encima, sobre el final, Leonardo Mainoldi metió cuatro triples seguidos para que los del norte se vayan ganando el primer cuarto por catorce. En el local se destacó Nicolás De los Santos y fue bueno el aporte de Diego Romero. Además, hizo su debut Shaquille Johnson.

El segundo parcial fue más parejo. Arrancó parecido, pero los dirigidos por Gonzalo García mejoraron en el transcurso del mismo y equipararon el juego con una buena defensa y recuperando bolas que le permitieron descontar. Romero se hizo cargo del ataque de Gimnasia sumando seis puntos. Igualmente, el puntero de la zona norte terminó dominando y con un buen cierre ganó el cuarto por cuatro, para irse con una buena ventaja al descanso. Para ello, siguió sumando Mainoldi y hubo buen aporte del banco por parte de Matías Lezcano y del cubano Reynaldo García Zamora.

El retorno al juego fue marcado por un doble de Diego Romero, tras una buena corrección a un tiro marrado por Mathew Shaw. Ambos estuvieron erráticos los primeros minutos. El "Verde" con una defensa más agobiante consiguió descontar un poco la distancia en el tanteador, donde fue fundamental la tarea de De los Santos desde la conducción y con sus penetraciones. En los dirigidos por Sebastián González, tuvo un gran pasaje en la zona pinta Jeremiah Wood, que le ganó los duelos a Vargas y metió 10 en el parcial. El local pudo ganar el cuarto pero no lograron acortar demasiado en el marcador. Los correntinos entraron al desenlace ganando 75 a 60.

El "Verde" debía anotar rápido para intentar descontar la ventaja y San Martín no dejaba de apretar en defensa. Promediando el cuarto parcial, achicó a diez la diferencia con un triple y un doble de Johnson.

Después, el público se puso eufórico con algunas decisiones arbitrales que perjudicaban a Gimnasia y la visita aprovechó esos momentos para volver a tomar las riendas del partido. Terminó siendo clave el primer cuarto para que San Martín se quede con la victoria, porque en el desarrollo de los restantes, el trámite fue parejo.

Mañana, los de Gonzalo García recibirán al alicaído Atenas de Córdoba y luego le restarán tres partidos más como local -Quilmes de Mar del Plata, Boca Juniors e Hispano Americano de Río Gallegos-, para intentar sellar la clasificación a los play offs.



SINTESIS



GIMNASIA 85 - SAN MARTIN 93



Gimnasia (18+19+23+25): Nicolás De los Santos 26, Juan Manuel Rivero 6, Matthew Shaw 8, Diego Romero 16 y Eloy Vargas 10 (fi); Shaquille Johnson 13, Yoanki Mensia 0, Jonatan Machuca 6 y Estéfano Simondi 0. DT: Gonzalo García.

San Martín (32+23+20+18): Juan Pablo Cantero 0, Lucas Faggiano 14, Federico Aguerre 12, Leonardo Mainoldi 21 y Damián Tintorelli 7 (fi); Reynaldo García Zamora 17, Jeremiah Wood 14, Matías Lescano 5, Lucas González (x) 3 y Gregorio Espíndola 0. DT: Sebastián González.

Parciales: 18-32, 37-55 y 60-75.

Arbitros: Diego Rougier y Rodrigo Castillo.

Estadio: Socios Fundadores.



PANORAMA DE ANOCHE



- Obras Sanitarias 86 / Atenas 97.

- San Lorenzo 88 / Quilmes 65.

- Argentino 82 / Olímpico 71.

- Gimnasia 85 / San Martín 93.



PROGRAMA PARA HOY



22:00 Quimsa vs Bahía Basket; Daniel Rodrigo y Leandro Lezcano.

22:00 La Unión vs Boca Juniors; Fabricio Vito y Jorge Chávez.



Fuente: