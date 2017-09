Gimnasia presentó su equipo para la LNB y las remodelaciones en el Socios

por Carlos Alvarez

Con la presencia de casi 400 personas, entre niños de las categorías formativas y sus familias, se realizó ayer por la tarde noche la presentación del plantel superior de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que afrontará la próxima edición de la Liga Nacional de Básquetbol.

El presidente de la institución Juan Pablo Luque estuvo acompañado por los hermanos Germán y Américo Issa Pfister, entre otros dirigentes en lo que fue la presentación del plantel junto al cuerpo técnico que encabeza Martín Villagrán y las remodelaciones en el sector de la tribuna. El ingeniero Andrés Luz Clara comentó sobre las remodelaciones en el sector de las tribunas, y también adelantó obras que se harán en el futuro.

"Hoy es muy grato presentarles a todos ustedes una obra que es muy importante para el club, y cumplimos así un sueño de los socios fundadores, que es terminar la tribuna de cemento que fue proyectada como platea con butacas. Por eso, hoy va a quedar inaugurado el sector con capacidad para 500 personas sentadas", admitió Luz Clara mientras los chicos de las inferiores destapaban una bandera verde y blanca gigante, quedando al descubierto las butacas en el sector donde antes se ubicaba la hinchada.

Luego de la palabra del ingeniero, habló el presidente de la institución Juan Pablo Luque, quien resaltó el trabajo de la institución, y la ilusión de seguir progresando. "Estamos muy contentos de contar con ustedes, con los más chicos de la institución y su familia. Trabajamos para tener un buen equipo profesional pero sabemos lo importante que es trabajar en las categorías formativas, y agradecer a todos los que aportan su trabajo y su granito de arena para que el club continúe en este camino. Hoy queremos también presentar a los jugadores, pero también queremos un club ordenado, con las cuentas al día, y es un esfuerzo de todos. No me quiero olvidar de nadie porque son muchos, pero todos aportan desde su lugar y tratan de aportar desde su lugar para que esto siga creciendo", resaltó el dirigente.

Luego fue momento de mostrar en pantalla gigante un video institucional, donde se mostró parte de la pretemporada que comenzó el 9 de agosto en el Socios Fundadores, con el tema "We will rock You", de Queen, de fondo, y la gente acompañó con palmas las imágenes.

Inmediatamente después, la palabra fue cedida a Jaime Silberberg, quien hizo la presentación de cada uno de los jugadores, que fueron saliendo de a uno por el túnel, y recibió el aplauso de todos los presentes. Sin dudas, que el capitán Diego Romero fue el más ovacionado al salir a escena. El cuerpo técnico también salió a escena, siendo Martín Villagrán el primero en hacerlo, y luego fue su asistente Eduardo Opezzo. Otros de los que recibió un fuerte aplauso y el reconocimiento de la gente fue Nolberto "Cifu" Cifuentes, histórico utilero de la institución. Y el último en salir de los vestuarios fue "Charito", la mascota que acompaña al plantel comodorense desde hace un tiempo.

El flamante entrenador del "Verde", se mostró agradecido y a su vez ilusionado por lo que comenzará en breve. "Estoy sumamente feliz de estar acá, estoy desde los once años en el club, agradecido a Juan Pablo Luque y a la dirigencia que ha confiado en mí nuevamente. Seis temporadas como asistente, y haber estado en las formativas me llena de orgullo. Ahora desde este lugar será un desafío, y espero poder estar a la altura de las circunstancias", reconoció el DT que estará acompañado en el banco por un histórico como Eduardo Opezzo.

No faltó la foto tradicional de todo el plantel que afrontará desde el 22 de septiembre el Súper 20, recibiendo en el arranque a Peñarol de Mar del Plata, y el lanzamiento en el Socios Fundadores. El cierre fue con un sorteo donde se repartieron muñecos de "Charito" y camisetas del "Verde".