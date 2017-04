Seguir en Twitter: @ Por Ricardo Vargas El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 13 abril 2017 Gimnasia quiere tomarse desquite frente a Estudiantes de Concordia El "mens sana" viene de perder como local ante Bahía Basket 77-76 y hoy desde las 21:30 intentará volver al triunfo, para seguir entre los primeros puestos de la Conferencia Sur de la Liga Nacional. Los entrerrianos llegan con una valiosa victoria de visitante sobre Hispano Americano de Río Gallegos 75-67. En el local se producirá el debut del alero estadounidense Chris Evans.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá esta noche a Estudiantes de Concordia, en el marco de una nueva jornada de la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores, dará comienzo a las 21:30 y tendrá el arbitraje de Diego Rougier y Mario Aluz. Además, todas sus alternativas se podrán seguir a través de Radio Del Mar (98.7).

Para el partido de esta noche, se anuncia en el dueño de casa el debut del alero estadounidense Chris Evans. El moreno de 2,03 metros de estatura se sumó al plantel patagónico en lugar de Shaquille Thomas, quien a su vez fue el reemplazante temporario de Juan Fernández Chávez, que se recupera de una operación en el pie derecho.

Gimnasia (24 triunfos y 23 derrotas) llega a este partido con una ajustada derrota como local frente a Bahía Basket por 77-76 y hoy ante su gente por la recuperación para afianzarse en el cuarto puesto de la Conferencia Sur.

Por su parte, Estudiantes llega a este partido con un valioso triunfo de visitante sobre Hispano Americano de Río Gallegos, a quien derrotó la noche del martes por 75-67, con una estupenda actuación del pivote Javier Ferrer quien fue autor de 22 puntos, con nada menos que 20 rebotes. En ese partido jugado en el Boxing Club, hicieron sus debuts los extranjeros Jordan Glynn y Yamene Coleman.



EN BUSCA DE UNA REVANCHA



Gimnasia y Estudiantes se enfrentaron el último 29 de marzo en el "Gigante Verde" de Concordia, con triunfo para los dirigidos de Hernán Laginestra por 81-69. Luego de un gran comienzo, el "Verde" comodorense no pudo aguantar la embestida de su rival y terminó cayendo en una de las canchas más duras que tiene la competencia.

Estudiantes se quedó con el triunfo merced al gran trabajo desempeñado por su pivote cubano Javier Justiz Ferrer, quien marcó 23 puntos y tomó 15 rebotes, 8 de ellos ofensivos. También fueron clave los aportes del escolta Darquavis Tucker (17 tantos), mientras que Facundo Giorgi y Federico Marín colaboraron con 12 unidades cada uno.

Por el lado de Gimnasia, el mejor en la ofensiva fue el base Nicolás De los Santos (14 puntos), mientras que el escolta Leonel Schattmann marcó 13, Eloy Vargas y Juan Manuel Rivero anotaron 11 tantos cada uno.

Con relación al juego para esta noche, Gimnasia seguramente saldrá con la misma formación que lo viene haciendo en los últimos juegos. Es decir que arrancará con tres nacionales y dos extranjeros. Nicolás De los Santos, Leonel Schattmann, Juan Manuel Rivero, Matthew Shaw y Eloy Vargas. En el banco estarán Diego Romero, Jonatan Machuca, Chris Evans, José Mensia, Estéfano Simondi, Enzo Amado y Matías Sosa.

Por el lado de la visita, saldría con: Sebastián Orresta, Darquavis Tucker, Federico Marín, Facundo Giorgi y Javier Ferrer. Como sustitutos estarán Jordan Glynn y Yamene Coleman –los nuevos extranjeros–, Luca Vildoza, Fernando Malara, Jonatan Slider y Juan Maya.

Luego del partido de esta noche, Gimnasia descansará y se podrá a pensar de inmediato en su próximo rival: Peñarol de Mar del Plata a quien recibirá el viernes 21 de este mes.



EL MENU PARA ESTA NOCHE



- 21:00 San Lorenzo vs Obras Sanitarias; Roberto Smith y Rodrigo Castillo.

- 21:30 Gimnasia y Esgrima vs Estudiantes (C); Diego Rougier y Mario Aluz.



Fuente: