El Patagónico | Deportes - 08 enero 2017 Gimnasia se pone a pensar en Regatas Corrientes El equipo, que conduce Gonzalo García, perdió 81-63 ante San Martín de Corrientes una de las semifinales del Súper 4, y en las próximas horas iniciará su preparación para volver a jugar dentro de una semana en casa.

Tras su eliminación en una de las semifinales del torneo Súper 4 de básquetbol ante San Martín de Corrientes, el plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se prepara para reanudar los entrenamientos.

El equipo, que conduce técnicamente Gonzalo García, perdió la noche del viernes –en realidad el partido terminó a las 12:20 del sábado- por 81 a 63 y de esa manera no pudo llegar a la final del certamen, que anoche al cierre de esta edición definían en el "Fortín Rojinegro" los equipos de San Lorenzo y San Martín.

En el partido del viernes, Gimnasia, que presentó el debut del pivote dominicano Eloy Vargas (16 puntos, 12 rebotes en los casi 22 minutos que estuvo en cancha), no pudo hacer nada ante un San Martín que tempranamente sacó una importante ventaja en el marcador.

Tal fue así que al término del primer tiempo, el equipo "mens sana" perdía por 50-22, una diferencia que recién en el último cuarto de juego pudo achicar a 18, en un partido donde el "Verde" no pudo desplegar su buen juego.

Pero atrás quedó el Súper 4, y ahora habrá que ponerse en pensar en volver a jugar en casa y buscar rápidamente la recuperación cuando dentro de una semana reciba a Regatas Corrientes por el reinicio de la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol.

En la LNB, Gimnasia se ubica cuarto en la tabla de la Conferencia Sur con 12 triunfos y 11 derrotas, destacando que en la fecha que tenía pendiente de la fase inicial con Bahía Basket (triunfó en suplementario por 110-106), cortó una racha de ocho derrotas en cadena.

Luego del partido ante Regatas, el plantel chubutense encarará una gira de tres partidos. El 20 de este mes visitará a Peñarol de Mar del Plata, dos días después jugará con Quilmes, también de la misma ciudad, mientras que el 24 visitará a Bahía Basket. Recién el 27 de enero, volverá a ser local cuando reciba a Obras Sanitarias, que conduce el comodorense Nicolás Casalánguida.

Fuente: