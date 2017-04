El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 29 abril 2017 Gimnasia se prepara para jugar cinco partidos seguidos de local San Martín de Corrientes, Atenas de Córdoba, Quilmes de Mar del Plata, Boca Juniors e Hispano Americano serán los próximos rivales que tendrá el "Verde" para finalizar la fase regular de la Liga Nacional.

El plantel superior de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia regresó ayer de Santiago del Estero con un valioso triunfo que logró la noche del jueves ante Quimsa por 89-87 en un partido en donde tuvo que jugarse un tiempo suplementario ya que habían igualado en 79.

De esa manera, el equipo que conduce Gonzalo García se reencontró con la victoria y así cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas (tres de local y una de visitante).

Ahora, al "Verde" y al resto de los participantes se preparan para afrontar lo que resta de la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol.

En ese contexto, Gimnasia, que ahora se ubica quinto en la Conferencia Sur, tendrá una seguidilla de cinco partidos como local, que serán clave para definir su puesto de cara a los playoffs. La serie arrancará el martes cuando se mida con San Martín de Corrientes. Dos días más tardes, su rival será Atenas de Córdoba, el 6 de mayo se enfrentará con Quilmes de Mar del Plata. Mientras que el miércoles 10 se medirá en el partido pendiente, con Boca Juniors, y cerrará la fase regular recibiendo el sábado 13 de mayo a Hispano Americano de Río Gallegos.

Gimnasia viene de vencer en un durísimo partido a Quimsa en un partido que se lo llevó en un tiempo extra. El escolta Leonel Schattmann, con 18 tantos y 5 asistencias, fue el máximo anotador de la formación "mens sana", mientras que también fueron valiosos los aportes del pivote dominicano Eloy Vargas (16 y 13 rebotes), del base Nicolás De los Santos (15) y el pivote Diego Romero (11 y 9 recobres). El alero estadounidense Chris Evans marcó 13 tantos.



EL MENU PARA ESTA NOCHE



20:00 Peñarol vs Obras Sanitarias; Palo Estévez y Rodrigo Castillo.

20:30 Atenas vs Bahía Basket; Diego Rougier y Leonardo Zalazar.

21:30 Libertad vs Argentino; Jorge Chávez y Juan Fernández.

21:30 Estudiantes (C) vs Hispano Americano; Roberto Smith y Alejandro Zanabone.

21:30 San Martín vs Boca Juniors; Alejandro Chiti y Sergio Tarifeño.





