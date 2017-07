El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 19 julio 2017 "Gimnasia siempre apunta a los puestos de arriba", dijo Giorgetti "Mi principal objetivo es demostrarle al club que han hecho una buena apuesta", afirmó uno de los nuevos jugadores que se sumará al equipo chubutense con miras a la próxima temporada del Torneo Superior de la AdC.

El basquetbolista Franco Giorgetti es una de las caras nuevas que tendrá Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia con miras a la próxima temporada de la Liga Nacional.

El alero chaqueño de 24 años viene de jugar varias temporadas en Peñarol de Mar del Plata y ahora espera con mucha esperanza su arribo al plantel "mens sana" que conducirá el comodorense Martín Villagrán, quien asumió como nuevo DT en lugar de Gonzalo García, que marchó al bicampeón San Lorenzo.

El flamante refuerzo dialogó con la página del facebook "Por Amor al Verde" tras su llegada al club patagónico y se mostró contento por esta nueva etapa en su carrera. "Estoy con muchas ganas esperando la pretemporada", mencionó el alero chaqueño.



¿Cómo te llegó esta propuesta de Gimnasia? ¿Hablaste con Martín Villagrán?

Sí. Me llamó Martín Villagrán hace unos 15 o 20 días aproximadamente. Él fue el primero que se contactó conmigo desde Comodoro y me contó su idea, que tenía ganas de que forme parte de su equipo en la posición de 3, poder jugar también de 4. Y le dije que lo iba a analizar. Tenía varias propuestas y no lo iba a descartar para nada. Lo fui analizando, me volvió a llamar. Hablamos dos o tres veces. Nos íbamos comunicando y a medida que pasaban los días, el interés de parte de Martín y de Gimnasia se hizo mayor. Ahí fue donde tome la decisión convencidísimo y con muchas ganas.

A partir de ahí, la dirigencia se contactó con Leandro "toro" Palladino y empezaron las negociaciones con Peñarol. Porque también estaba el tema de los derechos formativos, que tenían que arreglar entre ambas dirigencias. Por eso, por una parte estuvo mi confirmación y por otra lo de los derechos. Gimnasia en todo momento estuvo convencido de lograr eso, por eso estoy contento de que se haya llegado a un acuerdo rápidamente.

Tras 7 temporadas en Peñarol, te llega esta chance de emigrar al Sur.



¿Qué te motivó elegir a Gimnasia? Sabiendo que el equipo se está rearmando tras bajas importantes como la de Leonel Schattmann y Nicolás De los Santos.

Lo que me llevó a elegir a Gimnasia fue el interés de Martín Villagrán desde un principio. Sus llamados, sus propuestas. Quería que sea su alero titular. Obviamente, yo sé que a eso me lo tengo que ganar en la pretemporada y durante la temporada confirmarlo. Me decidí porque sé que Gimnasia siempre apuesta a los puestos de arriba y un poco también por el plantel, que lo seguía y son jugadores que por ahí no conozco personalmente pero los ubico de la cancha y esperemos que se puedan seguir sumando los que faltan.

Nico De los Santos y Leonel Schattmann fueron dos jugadores emblemas de este equipo en los últimos años. Han llegado a jugar en un nivel superlativo. Ahora será el turno de otros para mantener a Gimnasia arriba y seguir con esa mística que caracteriza al club, a la ciudad y llevar adelante todos los partidos. Tenemos que ir partido a partido y los objetivos se pondrán a medida que pase el torneo.

Con Peñarol estoy muy agradecido siempre porque fue el equipo que me fue a buscar a Olavarría (cuando jugaba en Estudiantes), apostó por mí, me puso en el profesionalismo, en la Liga Nacional. En ese momento, con Domingo a la cabeza y Sergio Hernández como director técnico. Creo que haber compartido equipo con los hijos de Hernández influyó mucho. Sin eso, creo que no me hubieran visto y no me hubieran ido a buscar.

Ahora super agradecido a Gimnasia por esta oportunidad, por apostar fuerte. Sé muy bien de la inversión que hicieron. La verdad que tengo muchísimas ganas de instalarme en la ciudad. Tuve la oportunidad de charlar con el jefe de equipo, con Nestor Cháves que fue quien llevó adelante las negociaciones, con el preparador físico Claudio Pessolano, con Martín. Está bueno poder ir charlando de a poco. Espero también poder ponerme en contacto con alguno de los jugadores que siguen del año pasado.

Luego de recuperarte de tu lesión en el hombro, pudiste regresar de a poco a tu nivel.



¿Cómo te encontrás ahora tras finalizar la Liga?

Físicamente me encuentro bien. Creo que por fin pude tener una temporada completa sin lesiones, sin parátes, más allá de que siempre hay unos dolores por el tema de la temporada que es desgastante. No importa si tenes 21 o 38 años, siempre te va a doler algo. Pero lo importante es que pude estar en cada uno de los partidos que disputamos con Peñarol. Y más allá de los promedios, terminé la temporada contento porque pude hacer cosas que antes no hacía. Me anime más allá del error o del acierto. A veces me salían bien y a veces mal, pero eso me da la confianza para poder empezar a demostrar lo que tengo para dar.



¿Cómo te ves de cara a la pretemporada con el "Verde"? ¿Cuándo tenes que presentarte en la ciudad?

Actualmente me encuentro en Resistencia con mi familia. Estoy entrenando con la selección de Chaco que va al Torneo Argentino. Yo no voy a estar por decisión de la dirigencia de Gimnasia y obviamente se entiende el motivo por el cual no me dejan ir. Pero estoy en actividad. Hable con Villagrán y le pregunte si a él le gustaba que yo entrene acá y me dijo que sí. Hable con el preparador físico y la idea es instalarme una semana o 10 días antes en Comodoro Rivadavia para aclimatarme y poder empezar bien acomodado la pretemporada. Todavía no me confirmaron una fecha. Martín me dijo algo del 10 de agosto, pero bueno, estoy esperando que me digan y una vez que tengan la fecha trataré de ir lo antes posible. Estoy con muchas ganas esperando ese momento.



¿Crees que va a ser importante el apoyo de la gente para tener una localía fuerte?

El Socios Fundadores es una cancha que sí está llena se hace sentir. Me ha pasado las veces que fui ahí. Cuando un equipo logra esa química con el público creo que influye mucho en el rival y te potencia. Pasa en varias canchas de esta Liga. Quizás no tenga la capacidad que tiene el Polideportivo, pero sé muy bien que los hinchas se hacen sentir. Sé que están haciendo modificaciones en la cancha y todo eso influye a la hora de tomar la decisión. Por los planos que vi, me gustó cómo va a quedar. Ojala podamos lograr esa química que te dije para conectarnos todos los partidos con la gente y que sea un jugador más. Si nos hacemos fuertes de local podemos complicar a cualquier rival.



