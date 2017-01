Seguir en Twitter: @ Por Ricardo Vargas El Patagónico | Deportes - 20 enero 2017 Gimnasia va por otra victoria para seguir en el cuarto lugar El equipo de Comodoro Rivadavia viene de vencer como local a Regatas Corrientes 84-80 y de esa manera se ubica entre los cuatro primeros de la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquetbol. El "Milrayitas", que no tendrá esta noche por lesión a su capitán Leonardo Gutiérrez, llega a este partido con un gran triunfo frente a Quimsa de Santiago del Estero 80-77. Transmite Radio Del Mar (98.7).

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia iniciará esta noche una gira que comprenderá tres partidos por la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol.

En ese contexto, desde las 21:30 visitará a Peñarol de Mar del Plata en uno de los tres partidos previstos para la jornada de hoy.

El encuentro, que se jugará en el Polideportivo Islas Malvinas, tendrá el arbitraje de Fabricio Vito y Oscar Britez, y además se podrá escuchar por Radio Del Mar (98.7).

El equipo, que conduce técnicamente Gonzalo García arrancó el año liguero con un ajustado triunfo como local frente a Regatas Corrientes a quien venció por 84-80, en un partido que remontó una desventaja de 13 puntos (41-54).

De esa manera, Gimnasia se afirmó en el cuarto lugar de la Conferencia Sur de la LNB y esta noche irá por otra victoria para afianzarse en ese puesto ante un "Milrayitas", que viene de derrotar como local a Quimsa de Santiago del Estero por 80-77, en un partido que también tuvo que remontarlo.

Hasta el momento, Gimnasia tiene 13 victorias y 11 derrotas, mientras que "Peña", equipo que dirige Marcelo Richotti –ex jugador y ex DT "mens sana"- cuenta con 12 triunfos y 15 caídas.



UNO A UNO

Gimnasia y Peñarol se enfrentaron dos veces en lo que va de la temporada con un triunfo para cada uno. El 13 de noviembre último, en el Socios Fundadores, Gimnasia le ganó por paliza al imponerse por un claro 82-62. En el triunfo "mens sana" fueron claves los aportes de el ala pivote Matthew Shaw (22), el pivote Lotanna Nwogbo (18) –quien ya no pertenece más al plantel "mens sana"- y el escolta Juan Manuel Rivero.

En el equipo marplatense, los mejores fueron sus dos internos: Roberto Acuña que aportó 20 tantos y Juan Manuel Torres, que marcó 12.

Diez días más tarde se volvieron a ver las caras, esta vez en el Polideportivo "Islas Malvinas" de Mar del Plata. Fue triunfo para el elenco de Richotti por 75-70 en un partido donde se destacaron otra vez el "Toro" Acuña (20), Franco Giorgetti y Rob Reed, ambos con 12 unidades. En el conjunto patagónico, el mejor fue el alero O'Louis Mc Cullough –otro de los que no está más en el equipo- con 21 tantos, Shaw aportó 12 y Rivero anotó 10 unidades.

Con respecto a las formaciones para el partido de esta noche, Peñarol, que no tendrá a su plantel al ala pivote Leonardo Gutiérrez –sufrió un desgarro en el sóleo derecho y tiene para 20 días- podría arrancar con: Juan Pablo Figueroa, Rob Reed, Nicolás Zurschmitten, Franco Giorgetti y Roberto Acuña.

En el banco de sustitutos estarán: Alejandro Diez, Franco Giorgetti, Juan Manuel Torres, Jerónimo Barón y Tomás Monacchi.

Cabe destacar que Peñarol dio de baja el último sábado al chileno Sebastián Suárez García y en su lugar contrató al escolta estadounidense Roy Booker, quien debutará recién esta noche.

Por su parte, Gimnasia saldrá seguramente con la siguiente alineación: Nicolás De los Santos, Leonel Schattmann, Juan Fernández Chávez, Matthew Shaw y Eloy Vargas. Mientras que en el banco de relevos estarán: Diego Romero, Jonathan Machuca, Juan Manuel Rivero, Estéfano Simondi y Enzo Amado.

Luego del partido de esta noche, Gimnasia permanecerá en Mar del Plata para visitar el domingo a Quilmes, mientras que el martes su rival será Bahía Basket a quien enfrentará en el "Osvaldo Casanova".



El menú para esta noche

21:00 Instituto vs Atenas; Daniel Rodrigo y Leonardo Zalazar.

21:30 Peñarol vs Gimnasia y Esgrima; Fabricio Vito y Oscar Britez.

21:30 Regatas Corrientes vs Echagüe; Roberto Smith y Silvio Guzmán.



