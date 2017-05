Seguir en Twitter: @ Por Ricardo Vargas El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 29 mayo 2017 Gimnasia va por otro triunfo para pasar a las semifinales de la Conferencia Sur El "Verde" viene de imponerse en el tercer juego 68-67 y de esa manera pasó a liderar la serie 2-1. Si gana, habrá clasificado para la siguiente instancia en donde espera San Lorenzo, mientras que si se impone la visita, todo se definirá el jueves en Junín con un quinto partido.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia irá esta noche por el punto que le falta para acceder a las semifinales de la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquetbol. Será cuando reciba desde las 21:30 a Argentino de Junín en el cuarto partido de la serie de cuartos de final que lo tiene en ventaja por dos triunfos a uno.

El encuentro, que se jugará seguramente en un colmado Socios Fundadores, tendrá el arbitraje de Diego Rougier, Fabricio Vito –elegido como el mejor árbitro de la temporada- y Pedro Hoyo. Además, el partido se podrá escuchar por Radio Del Mar (98.7).

El equipo, que conduce técnicamente Gonzalo García, viene de lograr un durísimo triunfo por 68-67, y de esa manera pasó a liderar la serie de la reclasificación, y si hoy repite el éxito, habrá clasificado para las semifinales de Conferencia en donde lo espera San Lorenzo, quien fue el mejor de la fase regular y además es el defensor del título.

Esta serie había arrancado en Junín con la disputa de sus dos primeros juegos. En el primero, fue victoria del "Verde" que se impuso 92-83, pero en el segundo, el triunfo quedó para Argentino que ganó 85-68.

De esa manera, la serie quedó igualada 1-1, pero la noche del sábado, Gimnasia pasó otra vez a mandar en el playoffs al vencer a un durísimo Argentino en un partido que se definió recién en los últimos segundos.

El encuentro del sábado arrancó con varios minutos de demora a raíz de un desperfecto técnico con el reloj. Sin embargo, el partido se pudo jugar y Gimnasia felizmente lo aprovechó al máximo, para pasar a liderar la serie y quedar a un paso de la clasificación.

En ese partido, se destacó el escolta Juan Manuel Rivero, quien marcó 20 tantos, con 5-7 en triples, siendo uno de los factores desequilibrantes para que la victoria se queda en casa.

También fue bueno lo que aportó el pivote Eloy Vargas. El dominicano terminó con 19 puntos y fue importante en defensa. Por su parte, el ala pivote Marcus Relphorde terminó con 10 unidades, destacando que su último doble, le permitió al "Verde" festejar un sufrido pero importante triunfo, ya que su canasta fue a dos segundos y ocho décimas para el final. Mientras que Shaquille Johnson marcó 12 tantos para la victoria "mens sana" que lo deja a las puertas de una posible clasificación.

Por el lado de Argentino, sus mejores vías de gol fueron el pivote Chaz Crawford y el alero Emiliano Basabe, quienes marcaron 16 tantos cada uno. Mientras que el base Luis Cequeira aportó 12 puntos y el ala pivote Novar Gadson 10.

De esa manera, Gimnasia se quedó con un muy festejado triunfo para pasar comandar la serie 2-1 y hoy, otra vez ante su gente, intentará lograr un nuevo éxito para acceder a las semifinales.

De no mediar ningún inconveniente, Gimnasia saldría para este cuarto juego con: Nicolás De los Santos, Shaquille Johnson, Juan Manuel Rivero, Marcus Relphorde y Eloy Vargas. Como sustitutos estarán Diego Romero, Federico Haller, Jonatan Machuca, Yoanki Mensia, Estéfano Simondi, Enzo Amado y Matías Sosa.

Argentino, por su parte, arrancaría con: Luis Cequeira, Juan Cangelosi, Emiliano Basabe, Novar Gadson y Chaz Crawford. En el banco de relevos estarán: Mateo Bolívar, Facundo Zárate, José Gutiérrez, Gastón García y Facundo Jépez.

La mesa está servida. Gimnasia sabe que está ante una gran chance de clasificarse para las semifinales. Seguramente contará con todo el apoyo de su gente, los jugadores intentarán dejar todo en la cancha y demostrar al mismo tiempo por qué el Socios Fundadores es una de las canchas más difíciles de la Liga Nacional. Está todo dado que eso se concrete y por eso el "Verde" hará todo lo posible para dar un paso más.



PROGRAMA DE CUARTOS DE FINAL (JUEGO 4)



Conferencia Sur

- 21:00 Quilmes (1) vs Bahía Basket (2); Juan Fernández, Oscar Britez y Javier Mendoza.

- 21:30 Gimnasia y Esgrima (2) vs Argentino (1); Diego Rougier, Fabricio Vito y Pedro Hoyo.



Conferencia Norte

21:00 Instituto (1) vs Olímpico (2); Daniel Rodrigo, Fernando Sampietro y Jorge Chávez.

21:00 Libertad (1) vs Regatas Corrientes (2); Roberto Smith, Mario Aluz y Leonardo Zalazar.



Permanencia (Juego 3)

21:00 Atlético Echagüe (0) / Boca Juniors (2); Alejandro Chiti, Sergio Tarifeño y Rodrigo Castillo.



Fuente: