Gimnasia va por un triunfo frente al líder San Lorenzo El equipo comodorense se ubica cuarto en la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquetbol, mientras que el "Ciclón" es líder de la misma división. En lo que va de la temporada se enfrentaron tres veces, con dos triunfos para los de Boedo y uno para el "Verde". El partido se podrá escuchar por Radio Del Mar (98.7).

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia volverá a jugar esta noche en casa y ante su gente. Será cuando reciba desde las 21:30 al líder San Lorenzo, en el marco de una jornada de la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores, será controlado por los árbitros Pablo Estévez y Javier Mendoza y todas las alternativas se podrán seguir por Radio Del Mar (98.7).

El equipo que conduce técnicamente Gonzalo García viene de obtener un gran triunfo en Córdoba frente a Atenas, por 81-75, y de esa manera volvió a ganar en condición de visitante luego de diez derrotas en fila en esa condición.

Gimnasia se ubica cuarto en la Conferencia Sur, con 15 triunfos e igual número de caídas, mientras que el "Ciclón", que viene de cuatro victorias seguidas, marcha como líder de la misma división con 22 triunfos y 7 derrotas, y hace pocos días se clasificó para las semifinales de la Liga de las Américas al ganar en sus tres presentaciones.

El "Mens Sana", que tiene sólo tres reveses en su cancha, irá esta noche por una victoria para afirmarse en el cuarto puesto, mientras que la visita, que no la tiene para nada fácil, intentará prolongar su exitoso momento.



DOS A UNO PARA EL "CICLON"

Gimnasia y San Lorenzo se enfrentaron tres veces en lo que va de la temporada, con dos triunfos para el equipo de Boedo y uno para el elenco patagónico. El primer duelo data del 5 de octubre de 2016, con victoria para el "Verde" por 84-83.

En ese partido, jugado en el Socios Fundadores, se destacaron el base Nicolás De los Santos (20 tantos y 5 asistencias) y el escolta Leonel Schattmann (16). En el "Ciclón", el mejor fue el ala pivote Gabriel Deck (18), mientras que Guillermo Díaz González aportó 12 unidades.

Pero en el segundo enfrentamiento, jugado el 25 de noviembre, San Lorenzo logró en el "Roberto Pando" un contundente éxito por 99-76, con una brillante noche del base Gustavo Aguirre (25 puntos, con 5-7 en triples), mientras que el pivote Jerome Meyinsse marcó 19 unidades y tomó 10 rebotes.

Por el lado del "Verde", el mejor fue el pivote Lotanna Nwogbo (19) –ahora jugador del Deportivo Viedma en el TNA–, mientras que De los Santos marcó 14 y Schattmann obtuvo 13 unidades.

En el tercer duelo de la temporada –disputado el 4 de diciembre–, que se jugó también en Buenos Aires, se impuso el "Ciclón" por 89-72. Meyinsse con 18 tantos y el uruguayo Matías Calfani con 17 fueron los mejores en el equipo que conduce Julio Lamas. En el "Verde", los destacados fueron el escolta Juan Manuel Rivero (21) y Matthew Shaw (17).

En cuanto a las formaciones para el partido de esta noche, San Lorenzo saldría con: Gustavo Aguirre, Guillermo Díaz, Marcos Mata, Gabriel Deck y Jerome Meyinsee. En el banco de relevos estarán Selem Safar, Matías Sandes, Santiago Scala, Matías Calfani, Lautaro López, Luciano Cerminato y Cristian Cardo.

Gimnasia, mientras tanto, saldría con Nicolás De los Santos, Leonel Schattmann, Juan Fernández Chávez, Matthew Shaw y Eloy Vargas. Mientras que en el banco de sustitutos estarán Diego Romero, Juan Manuel Rivero, Jonathan Machuca, Estéfano Simondi, Enzo Amado y Tomás Himmel.

Cabe destacar que en el entretiempo del partido, se disputará el partido del 3x3 correspondiente a la Liga de Desarrollo.

Luego de jugar con el "Ciclón", Gimnasia se preparará para volver a salir de gira. Primero visitará a Ferro Carril Oeste, luego a Obras Sanitarias y después a Argentino de Junín, en partido que irá televisado por DirecTV. La vuelta a casa será el 22 de febrero, día en que recibirá a Olímpico de La Banda.



> Los partidos de esta noche

- 21:00 Quilmes vs Hispano Americano; Fernando Sampietro y Leonardo Zalazar.

- 21:30 Gimnasia y Esgrima vs San Lorenzo; Pablo Estévez y Javier Mendoza.

- 22:00 Quimsa vs Argentino; Diego Rougier y Fabio Alaniz.



