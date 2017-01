El Patagónico | Deportes - 28 enero 2017 Gimnasia volvió al triunfo Con una gran segunda mitad, el equipo de la ciudad logró imponerse frente a Obras Sanitarias por 87 a 80, y así logró reacomodarse en la tabla de posiciones de la Zona Sur. El goleador del "Verde" fue Mathew Shaw con 20 puntos, mientras que en el "Tachero" se destacó Tomás Zanzottera con 30. Los dirigidos por Gonzalo García tendrán nuevamente dos partidos de visitante los próximos martes y jueves, cuando se enfrenten a Instituto y Atenas, respectivamente.

Gimnasia y Esgrima aprovechó la posibilidad inmejorable de recuperase en el Socios Fundadores de las tres derrotas seguidas que sufrió de visitante, tras derrotar a Obras Sanitarias por 87-80, en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquetbol.

Repitió triunfo ante Obras, dirigido por el comodorense Nicolás Casalanguida, a quien había vencido en los dos partidos que disputaron entre sí en la actual temporada.

El "Verde" necesitaba recuperar la confianza en casa y sumar puntos clave para seguir en la lucha por entrar a los playoffs, ya que nuevamente tendrá dos partidos de visitante.

El partido arrancó con una falta de Fernández Chávez a Walter Hermann, que sumó dos desde la línea. Luego el desarrollo se hizo parejo, pero fue más efectivo el equipo visitante y con buenos pasajes de Hermann y Tomás Zanzottera pudo sacar una leve ventaja.

Por momentos, el local se trabó en ofensiva y no encontró efectividad de larga distancia. Fue bueno el aporte de Diego Romero, que viniendo desde el banco sumó cinco puntos. Obras se fue arriba por cuatro.

El segundo cuarto comenzó con una pérdida de Nicolás De los Santos, que luego recuperó el balón, y tras una trabajada ofensiva, Juan Manuel Rivero metió el primer triple del partido para el "Mens Sana".

Después, los dirigidos por Gonzalo García defendieron más duro al rival, con Eloy Vargas y Romero en cancha pudo ganar la lucha rebotera, y en ataque apareció el tiro externo de Fernández Chávez, Rivero y Mathew Shaw, lo que les permitió ponerse arriba en el marcador. Igualmente el duelo continuó con paridad.

En el "Tachero", Dennis Horner y un inspirado Zanzottera -14 en la primera mitad-, se pusieron a cargo la ofensiva y los porteños cerraron mejor el cuarto para irse al descanso ganando 42 a 38.

En el regreso al juego, dos triples consecutivos le permitieron al local igualar el marcador. Hubo una gran tarea de Nicolás De los Santos desde la conducción y se destacaron Mathew Shaw y Fernández Chávez con su puntería. A eso, Gimnasia le sumó más entrega en defensa y pudo volver a pasar al frente.

Además, el local cerró mejor el parcial y con una gran corrida de Jonathan Machuca en la última jugada, que derivó en un pase para que Romero enceste dos más, el "Verde" se fue al descanso ganando 65 a 57.

El desenlace inició de la mejor manera para Gimnasia, ya que los dirigidos por Casalánguida no aprovecharon su posesión y del otro lado Leonel Scahttmann se reencontró con el aro, sumando de a tres.

Los locales siguieron apostando a su defensa aguerrida, que por momentos subieron para ahogar al rival, y no le permitieron lanzar con comodidad. En ataque fue paciente y buscó tiros cómodos para sacar trece de diferencia promediando el último cuarto. Después manejó el ritmo moviendo la pelota en ataque, y así logró una importante victoria para seguir en busca del objetivo de meterse en los playoffs.

