Gimnasia y Esgrima busca cortar la mala racha que tiene de local El "Verde" se mide desde las 21:30 con Atenas de Córdoba, en el marco de una nueva jornada de la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol. Los de Gonzalo García irán por un triunfo que les permita terminar con la racha de cuatro derrotas en fila que lleva en el Socios Fundadores. Transmite Radio Del Mar (98.7).

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá esta noche a Atenas de Córdoba, en el marco de una nueva jornada de la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol. El partido, que dará comienzo a las 21:30, se disputará en el Socios Fundadores con el arbitraje de Pablo Estévez y Oscar Britez.

El equipo que conduce técnicamente Gonzalo García viene de perder como local frente a San Martín de Corrientes –líder de la Conferencia Norte y clasificado para las semifinales– por 93-85 y, de esa manera, extendió a cuatro las derrotas que lleva en condición de local.

Sin bien el "Verde" había cortado frente a Quimsa de Santiago del Estero una racha de cuatro caídas en fila –tres de local y una de visitante–, el último martes otra vez se presentó en casa y, a pesar de la remontada en el final, no pudo dar vuelta la historia ante el fuerte equipo de San Martín.

El rival de esta noche será Atenas, que ya no tiene chances de playoffs. El equipo que es conducido por Osvaldo Arduh viene de dos victorias consecutivas: primero frente a Bahía Basket (95-87) y el último martes en el "Templo del Rock" ante el local Obras Sanitarias (97-86). El "Griego" se ubica octavo en la Conferencia Norte.

El partido de esta noche representará el último en la ciudad para el base Bruno Lábaque, quien anunció que a fin de temporada dejará la práctica activa.



COMO EN CORDOBA

Gimnasia y Atenas se enfrentaron en la actual temporada en una sola ocasión. Fue el último 2 de febrero y la victoria quedó para el equipo chubutense por 81-75. Ese partido, que se disputó en el Polideportivo Carlos Cerutti de Córdoba, se destacó la labor del escolta Leonel Schattmann –hoy lesionado–, quien marcó 26 tantos. Además, Juan Manuel Rivero aportó 13 puntos, el pivote Eloy Vargas marcó 11, mientras que Nicolás De los Santos y Matthew Shaw convirtieron 10 unidades cada uno.

Por el lado del "Griego", que en ese entonces era dirigido por Gustavo Miravet, el mejor y máximo anotador del juego fue Pete Mickeal, quien terminó en su casilla personal con 27 puntos. Además, el ala pivote Diego Lo Grippo marcó 21 y Gabriel Mikulas anotó 12.

Con relación al partido de esta noche, Gimnasia, que seguirá sin Leonel Schattmann por lesión, saldría con Nicolás De los Santos, Juan Manuel Rivero, Matthew Shaw, Diego Romero y Eloy Vargas. Mientras que en el banco estarán Shaquille Johnson, Jonatan Machuca, Estéfano Simondi, Enzo Amado, José Mensia y Matías Sosa.

Atenas presentaría a los siguientes jugadores en su formación inicial: Diego Gerbaudo, Mateo Chiarini, Lisandro Rasio, Diego Lo Grippo y Roquez Johnson. Como relevos aguardarán Bruno Lábaque, Juan Cruz Oberto, Jonatan Basualdo, Leonardo Lema y Franco Baralle.

El alero Pete Mickeal –ex Barcelona de España– le aplicó la noche del martes un fuerte codazo a Luca Valussi, juvenil de Obras, y por esa acción terminó siendo expulsado, por lo que seguramente no estará disponible para el juego de hoy.

Luego del partido de esta noche, Gimnasia quedará a la espera de su próximo compromiso: el sábado frente a Quilmes de Mar del Plata. Mientras que la próxima semana recibirá a Boca Juniors (miércoles) y a Hispano Americano de Río Gallegos (sábado 13), para de esa manera cerrar la fase regular.

