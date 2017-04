El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 10 abril 2017 Gimnasia y Esgrima se prepara para recibir a Estudiantes de Concordia El "Verde" viene de perder como local ante Bahía Basket 77-76 y este jueves intentará volver al triunfo para seguir entre los primeros puestos de la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquetbol. Para ese partido, en Gimnasia se producirá el debut del alero Chris Evans, y en la visita el del pivote Yamene Coleman.

El plantel superior de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia volverá a jugar como local el jueves cuando reciba a Estudiantes de Concordia en el marco de una nueva jornada de la segunda fase de la Liga Nacional de Básquetbol.

Para ese partido, el equipo que dirige técnicamente Gonzalo García, se producirá el debut del alero estadounidense Chris Evans, quien llegó el último sábado a la ciudad y cumplió en horas de la tarde su primer entrenamiento.

Gimnasia viene de perder en el Socios Fundadores frente a Bahía Basket con quien cayó por 77-76 en un partido que no pudo mantener la ventaja y así sufrió su quinta derrota como local en lo que va de la temporada.

Mientras tanto, Evans se irá conociendo con el correr de los días con sus nuevos compañeros y al mismo tiempo saber los sistemas de juego a emplear de cara a su debut que se producirá el jueves contra los de Concordia, que se ubican segundos en la Conferencia Norte con 31 triunfos y 16 derrotas. Gimnasia, mientras tanto, se sitúa quinto en la Zona Sur con 24 victorias y 23 caídas.

Por su parte, en las últimas horas se conoció la llegada de un nuevo jugador extranjero para integrar el plantel de Estudiantes. Se trata del pivote Yamene Coleman, que tiene 30 años y mide 2,08 metros de estatura, y llega como recambio de Pedro Calderón, que dejó el equipo por cuestiones de índole personal.

De no mediar inconvenientes, el nuevo foráneo estaría sumándose al plantel en su estadía por el sur del país y sería de la partida en los próximos juegos ante Hispano Americano de Río Gallegos –mañana- y Gimnasia y Esgrima, con quien se enfrentará el jueves.

Cabe destacar que Gimnasia tuvo que postergar el partido que debía sostener anoche como local ante Boca Juniors a raíz de las malas condiciones climáticas que tuvo que soportar la ciudad en la última semana. Ese partido se reprogramó para el miércoles 10 de mayo.



LA LIGA SIGUE CON CUATRO PARTIDOS



Con la disputa de cuatro partidos, esta noche continuará desarrollándose la Fase Nacional del Torneo Superior de la Asociación de Clubes. En ese contexto, San Lorenzo, líder de la Conferencia Sur y que viene de perder como local frente a Atenas de Córdoba, irá hoy por la recuperación cuando se mida desde las 21 con Argentino de Junín, que marcha cuarto en las posiciones. Alejandro Chiti y Oscar Martinetto serán los encargados de impartir justicia en el partido que se disputará en el "Roberto Pando" del club de Boedo.

En el mismo horario, Bahía Basket, tercero en las posiciones, recibirá en el Osvaldo Casanova a Atlético Echagüe de Paraná, que marcha último en la Conferencia Norte y es el equipo de peor rendimiento en lo que va de la temporada. El encuentro será arbitrado por Roberto Smith y Pedro Hoyo.

Por su parte, San Martín de Corrientes, líder de la Conferencia Norte, y que viene de vencer en un duro partido a Quilmes de Mar del Plata, recibirá desde las 21:30 a Olímpico de La Banda, que está quinto en la zona Norte. Pablo Estévez y Oscar Britez serán los árbitros del encuentro que se disputará en El Gigante Rojo.

Además, Fabricio Vito y Jorge Chávez dirigirán el partido que animarán en el Cincuentenario de Formosa, el local La Unión y Libertad de Sunchales. El partido está previsto para las 22.



EL MENU PARA ESTA NOCHE



21:00 San Lorenzo vs Argentino; Alejandro Chiti y Oscar Martinetto.

21:00 Bahía Basket vs Atlético Echagüe; Roberto Smith y Pedro Hoyo.

21:30 San Martín vs Olímpico; Pablo Estévez y Oscar Britez.

22:00 La Unión vs Libertad; Fabricio Vito y Jorge Chávez.

