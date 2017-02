El Patagónico | Deportes - 08 febrero 2017 Gimnastas locales se perfeccionan en la especialidad tumbling en Buenos Aires La delegación de Kilómetro 5 inició su participación en el Club Cardan de Villa del Parque, para sumar experiencia en el desempeño con el trampolín.

Desde ayer y hasta el 17 de febrero, once gimnastas de la sede de la escuela municipal de Kilómetro 5, a cargo de la profesora Evangelina Nahuel, se encuentran capacitándose en la especialidad "tumbling".

Las chicas viajaron gracias a la colaboración del Ente Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes. De esta manera se aseguraron ser partes del campus que es dictado por el entrenador Santiago Villarreal.

La delegación partió ayer por la mañana bajo la coordinación de la profesora Evangelina Nahuel, y en inmediato se sumó a la capacitación de la especialidad "tumbling" en el gimnasio del Club Cardan en Villa del Parque. El primer día contempló un solo turno, para realizar una prueba de diagnóstico, mientras que a partir de hoy se trabajará en doble turno.

Cabe resaltar que, el viaje se pudo realizar gracias al trabajo de los padres y también por el apoyo de Othar Macharashvili (Ente Comodoro Deportes) y Hernán Martínez (Dirección General de Deportes).

Las alumnas que participan del campus son Julieta Vacchino, Julieta Freile, Constanza Vallero, Sofía Espejo, Valentina Espejo, Nahir Palacio, Victoria Michelino, Victoria Ocampo, María Luz Lezcano, Andrea Ramos y Julieta Esquivel.

"Son once nenas que están participando de un campus de entrenamiento junto a la selección argentina de tumbling (gimnasia de trampolín), con miras a lo que se viene durante el año", comentó Evangelina Nahuel.

Asimismo, remarcó: "La idea es poder vivenciar nuevas formas de entrenamiento y poder capacitarme e ir creciendo dentro de la disciplina, en la cual Chubut tiene grandes exponentes y Comodoro Rivadavia no está lejos. Tuvimos la grata invitación del entrenador de la selección para poder asistir, así que estamos muy felices".

