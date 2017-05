Ginóbili dijo que no es el momento de hablar si continuará en la NBA

El veterano escolta argentino de los San Antono Spurs Emanuel Ginóbili, ovacionado la noche del lunes al dejar el rectángulo de juego en la derrota de su equipo ante Golden State Warriors (129- 115) que lo eliminó de los playoffs de la NBA, consideró que "no es el momento para hablar" de su continuidad en la liga.

Los Spurs fueron "barridos" por los Warriors por 4-0 en la final de la Conferencia Oeste, pero Ginóbili, quien el lunes jugó durante 32 minutos e hizo 15 puntos, fue ovacionado y se retiro del campo de juego del AT&T Center al grito de "Manu, Manu, Manu.." como si hubiese sido su despedida.

"Está claro es que no es el momento para hablar de este asunto, dado que nunca me gusta tomar decisiones cuando estás con las revoluciones a 180", dijo el bahiense, quien acumuló 15 temporadas con los Spurs, la única camiseta que vistió en la NBA y con la cual conquistó cuatro anillos.

Ginóbili dijo que debía "trabajar" un poco la cabeza, el ver cómo está su cuerpo y el día a día por volver a meterse en el ritmo y la exigencia de la competición de la NBA a la vez que remarcó que era lógico que tuviese menos protagonismo y minutos.

"Todo eso es una realidad, pero también siento que aportó y más con un equipo como éste que las temporadas son más largas de 20 partidos más de competición de playoffs y para nada me ha afectado", de hecho en abril tenía ya un sentir bueno porque no estaba tan maltratado ni cansado", dijo el escolta en clara alusión a que se sintió bien durante toda la liga.

Finalmente el ex jugador de Andino de La Rioja, Estudiantes de Bahía Blanca, Viola Reggio Calabria y Kinder Boloinia de Italia expresó: "Mi decisión final de seguir o no para nada estará en base a mi condición física y de aportación que creo que todavía la doy sino a otras realidades de mi vida ya que tal vez me guste hacer otras cosas en la vida que ahora no puedo".

Por su parte, el entrenador de los Spurs Gregg Popovich reiteró que hará todo lo "posible" para convencer a Ginóbili para que que siga una temporada más.

"Ginóbili sabe lo que pienso y como apoyaré que siga con nosotros, que no se retire, pero la decisión final la debe tomar el propio "Manu". Al margen de cuál sea su decisión, el apoyo y la admiración mía dentro y fuera del campo será siempre la misma", consignó EFE.

El bahiense logró los títulos de NBA con los Spurs 2003, 2005, 2008 y 2014 y consiguió la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.