El Patagónico | Deportes - 08 septiembre 2017 Ginóbili, Nalbandian y hasta Kempes elogiaron a 'Delpo'

El crack bahiense Emanuel Ginóbili, figura de la NBA, el cordobés David Nalbandian, quien brilló con luz propia y está considerado como uno de los mejores tenistas argentinos de la historia, y el ex futbolista Mario Alberto Kempes elogiaron ayer al tandilense Juan Martín Del Potro tras su enorme victoria sobre el suizo Roger Federer en los cuartos de final del US Open.

"Vaaaaaamos Delpooooooo!" fue el primer tweet que lanzó Ginóbili, antes de que el tandilense consumara su victoria, y una vez concretada añadió "Qué monstruo sos Delpooooooo!! (y como lo quiero a Roger también!).

"Qué pedazo de espectáculo nos regalaron!", en su cuenta de la red social twitter, así se expresó el escolta de San Antonio Spurs, impactado por la victoria de su compatriota.

"Grande Juan, felicitaciones !!!", fue el mensaje en twitter del "Rey David" Nalbandian, quien observó el partido en su Unquillo natal.

Otro cordobés, el "Matador" Kempes, goleador del Mundial de 1978 que ganó la Argentina tras vencer a Holanda en la final por 3-1, fue más allá del tenis y comparó la actuación de la "Torre de Tandil" con la del seleccionado dirigido por Jorge Sampaoli que igualó sin pena ni gloria el martes por la noche con Venezuela (1-1) y comprometió su clasificación para la Copa del Mundo de Rusia 2018.

"Dos, o tres, con el corazón de Delpo en la Selección no tendríamos muchos problemas ni críticas en contra", escribió en twitter el cordobés de Bell Ville Kempes.

En tanto, dos tenistas de gran relación con "Delpo", Diego Schwartzman y Federico Delbonis, también lo elogiaron en las redes sociales.

"Wow!!! Tremendo Delpo", escribió el "Peque" Schwartzman, quien llegó esta semana hasta los cuartos de final del US Open en su mejor actuación en un Grand Slam.

"Que lindo que sos tenis!!!!!!", escribió en twitter el azuleño Delbonis, uno de los cuatro héroes de Zagreb, los que ganaron la Copa Davis tras vencer a Croacia por 3-2 el 27 de noviembre del año pasado, los otros fueron "Delpo", el correntino Leonardo Mayer y el bahiense Guido Pella.

Las redes sociales fueron el lugar común para elogiar a "Delpo" tras su victoria sobre Federer por 7-5, 3-6, 7-6 (10-8) y 6-4 que lo depositó en semifinales, donde se encontrará nada menos que con el español Rafael Nadal, número uno del planeta.

En ese sentido, llamó la atención que una cantidad importante de cuentas que siguen a Boca Juniors comentaron lo que sucedía en Nueva York set a set como si se tratara de un partido oficial de los "Xeneizes", esto debido a que Del Potro es un hincha fanático y cada vez que está en el país concurre a "La Bombonera".





