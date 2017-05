El Patagónico | Deportes - 09 mayo 2017 Ginóbili: "no jugamos para nada bien"

El escolta argentino Emanuel Ginóbili consideró "decepcionante" el juego de San Antonio Spurs en la derrota de anoche ante Houston Rockets por 125 a 104, en el cuarto partido de la serie de las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA, que ahora está igualada 2-2.

"Hoy no jugamos para nada bien", reconoció "Manu", quien anotó nueve puntos en los 17 minutos que estuvo en cancha.

El bahiense, de 39 años, que también aportó dos asistencias y un rebote, asumió que los Spurs no estuvieron "nada bien" en el Toyota Center de Houston.

"No corrimos en defensa lo rápido que debíamos haberlo hecho. Cuando ellos corren, ahí es cuando comienzan a penetrar y pasar, además de hacer buenos porcentajes", analizó Ginóbili, quien durante el juego protagonizó un choque con el pivot Ryan Anderson que afectó su cadera izquierda pero aseguró encontrarse "bien".

El quinto partido de la serie se jugará esta noche desde las 21 en San Antonio y el astro argentino advirtió que deberán mejorar para volver a estar arriba en el marcador.

"Cuando se decidieron por una alineación de hombres más bajos, contando a Anderson, se nos complicó un poco porque también tenían a buenos jugadores de uno contra uno. Vamos a ver cómo reaccionamos de cara al próximo partido, dado que será nuestro reto", anticipó.

"Duele la derrota porque era una gran oportunidad para ir a casa con 3-1 y poder cerrar la serie. Ahora estamos 2-2 y sabemos que un quinto partido es casi siempre definitorio. Así que nos pusimos nosotros mismos muchísima presión al jugar un mal partido", agregó el ganador de cuatro anillos de NBA en 2003, 2005, 2007.

"Hemos estado en esta situación antes, pero no significa que vayamos a responder bien, tenemos que ir a ganar el quinto partido y tomarlo como si fuese el séptimo y decisivo, en el que no hay otra oportunidad", destacó el escolta que también admitió que la ausencia del base francés Tony Parker por lesión "afecta" en el juego del equipo.

"Claro que nos afecta, es nuestro base titular, el jugador con más experiencia en nuestro sistema, un líder dentro y fuera de la cancha, así que, obviamente, lo estamos extrañando y lo vamos a extrañar aun más", concluyó.





Fuente: