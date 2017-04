El Patagónico | Deportes - 04 abril 2017 Ginóbili y el "privilegio" de haber jugado con el "Chapu"

El basquetbolista Emanuel Ginóbili se declaró ayer "privilegiado" por haber compartido momentos con su colega y amigo Andrés Nocioni, quien anunció a través de una carta publicada en su cuenta de la red Twitter que se retirará de la actividad una vez que finalice la actual temporada.

"Qué gran privilegio haber vivido tantas cosas con este tipo! Y lo mejor de todo es que lo voy a seguir haciendo", escribió 'Manu' Ginóbili en su twitter.

El 'Chapu' Nocioni, de 37 años y jugador de Real Madrid de España, dejó el seleccionado nacional luego de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y ayer comunicó su decisión de abandonar el básquetbol mediante una carta en la que dijo: "Me voy me retiro antes de que me echen", y que además realizó un resumen de su carrera con sensaciones, agradecimientos, recuerdos y objetivos aún pendientes.

El jugador fue una de las piezas clave de la denominada "Generación Dorada", con la que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el FIBA Diamond Ball 2008, los Campeonatos FIBA Américas de 2001 y de 2011 y el Campeonato Sudamericano de Baloncesto de 2001.

También consiguió la medalla de plata del Campeonato Mundial de Básquetbol de 2002, del Campeonato FIBA Américas de 2003 y el Campeonato FIBA Américas de 2015; además la medalla de bronce tanto del FIBA Diamond Ball 2004 como la de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, así también del Campeonato FIBA Américas de 1999.

Fuente: