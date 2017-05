Gladys Sicard, emblema dirigencial en el fútbol

"Mi trayectoria en Tiro empieza cuando me llama el grupo de chicos donde estaba mi hijo (Fernando), para hacer una feria de empanadas. Eso pasó en entre el '96 y el '97. Ahí me comentan que no había comisión directiva, que si el club estaba acéfalo iba a desaparecer", recuerda la ex dirigente, quien hace tres años se radicó en la cordillera junto a su marido y se encuentra por unos días en la capital del petróleo.

Todo se dio muy naturalmente. "Imaginate que yo no entendía un queso de fútbol, pero bueno, nadie se quería hacer cargo y los amigos de mi hijo me dijeron 'dale, dale, dale'. Ahí, en asamblea, me eligen como presidente del club", rememora Gladys.

Y sus pares la recibieron con todos los honores. "Mi primera reunión en la Liga fue muy linda, porque cuando entré todos aplaudieron y me dieron la bienvenida. Fue algo histórico y es algo muy importante para mí, porque es parte de mi vida", confiesa.

Es más, recibió consejos y ayuda, algo que tampoco olvidará. "Varios dirigentes me ayudaron, como Roque Carrasco, de Ferro; Carlos Peralta, de la CAI; la gente de Jorge Newbery. Me ayudaron mucho a entender y fue una época en la que todos los clubes trabajábamos mancomunadamente. Nos respetábamos, fue algo hermoso y, para mí, la mejor experiencia", asegura.