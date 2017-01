El Patagónico | Regionales | POLITICA - 10 enero 2017 Glinski se sumará al gabinete provincial El ex ministro de Seguridad de Chubut durante parte de la gestión de Martín Buzzi se sumará, "próximamente" al gabinete provincial de Mario Das Neves. Así lo confirmaron ayer el secretario privado de la Gobernación, Gonzalo Carpintero, y el propio Glinski, quien adelantó que seguramente trabajará en planes de irrigación y un manejo integral de agua en la provincia.

El ex ministro de Seguridad de la provincia, José Glinski, será convocado en las próximas horas por el gobernador Mario Das Neves para sumarse activamente a la gestión, con la que ya venía colaborando desde el llano en un tema sensible y central, como es el agua.

La confirmación la realizó ayer el secretario privado de la Gobernación, Gonzalo Carpintero, quien en una radio del valle rescató el aporte que el joven referente del grupo Los Altares de origen y de raíz kirchnerista “está haciendo hace tiempo” para con la actual gestión.

En concreto, Carpintero recordó que el gobernador tuvo “hace poco un contacto muy importante con el embajador de Israel por las nuevas tecnologías y el uso del agua, y en eso Glinski ayudó mucho”.



EL REGRESO



Su próxima llegada al gabinete provincial fue confirmada por Glinski a El Patagónico, ante quien aclaró que todavía no tenía nada en firme pero reconoció que era una posibilidad que se estaba evaluando hace tiempo, aunque aclaró que sus aportes y trabajo en el tema del agua no tenían como objetivo volver a ocupar un cargo en la administración provincial.

“Lo hablo porque Carpintero ya hizo el adelanto, pero salvo lo que veníamos hablando y lo que puedo aportar a la provincia en el tema agua, no hay todavía nada concreto”, indicó.

Cuando se le preguntó cómo debía interpretarse que, siendo un referente del kirchnerismo se sume al gobierno dasnevista, Glinski recordó que “en el único lugar donde a Das Neves no se lo ve como peronista es en Chubut. En todo el país se lo tiene como un referente del partido. Eso por un lado, y por el otro y más importante es que estamos en un escenario político de mucha crisis económica y veo que el gobernador está defendiendo nuestros intereses. Así que no veo problema alguno en sumarme”.

Respecto de cuándo sería designado, el ex ministro de Seguridad insistió en que “todavía no recibí comunicación alguna. Esto es algo que decide el gobernador. La idea de desarrollar el agua y desde ahí la agricultura y ganadería. Y realmente estamos hablando de algo que puede ser un avance revolucionario para la provincia en su conjunto".

Ante la consulta, Glinski dejó en claro que la idea es “trabajar para el uso racional del agua en toda la provincia. Para la meseta hay un plan, pero tenemos que extender esta idea y este desarrollo a Chubut en su conjunto, sin diferencias regionales, y eso también implica cambiar el uso o la forma en la que manejamos el agua en Comodoro Rivadavia y el resto de las ciudades grandes".

En ese sentido, el futuro funcionario recordó que “en Israel el 90 por ciento del agua domiciliaria se recupera y la mayoría, sino toda, viene del mar. Luego de recuperada, es agua que se utiliza para la agricultura. Esto es algo que tenemos que lograr acá, donde el 80% de los alimentos vegetales que consumimos los traemos de otros lugares. La idea es cambiar el uso del agua y con ello también agregar actividades a la matriz productiva de la provincia”, concluyó.



