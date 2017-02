El Patagónico | País/Mundo - 03 febrero 2017 Gobernadores acordaron negociar paritarias docentes por provincia en base a la inflación El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, advirtió que este año el Gobierno nacional no participará de las paritarias nacionales, incluida la docente. "Si no hay paritaria nacional, habrá conflicto nacional", le respondieron los gremios, poniendo en duda el inicio de las clases.

Un grupo de gobernadores de distintos partidos políticos se reunió ayer para analizar la situación financiera de cada provincia y buscar un consenso sobre la paritaria docente.

Según pudo saber Télam, la mayoría de los gobernadores coincidieron en que el aumento para los docentes y el sector estatal debería rondar entre un 18 y un 20 por ciento.

Los gobernadores aclararon que "cada provincia fijará los acuerdos paritarios" según las previsiones presupuestarias.

El encuentro se llevó a cabo en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con la presencia de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y sus pares, Miguel Lifischitz de Santa Fe; Juan Schiaretti, de Córdoba; Juan Manuel Urtubey, de Salta; Gustavo Bordet, de Entre Ríos; Ricardo Colombi, de Corrientes; Omar Gutiérrez, de Neuquén; Rosana Bertone, de Tierra del Fuego; Domingo Peppo, de Chaco; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Gerardo Morales, de Jujuy y Diego Santilli, vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Al iniciar la reunión, los representantes de cada provincia expusieron sobre la situación financiera de cada distrito.

En la polémica sobre si debería realizarse una paritaria nacional, tal como existía durante la anterior administración, San Luis fijó una posición contraria a la realización de esta reunión de gobernadores -que comenzó alrededor de las 16- como un ente de negociación salarial paralelo a la ley de paritarias.

"El problema no es discutir el techo o el piso de un aumento salarial, sino contemplar la recesión económica, la inflación y el desempleo", según sostuvo el diputado nacional por San Luis, Luis Lusquiños, quien agregó que "el gobierno nacional se quiere sacar de encima el problema de los docentes y entregárselo a los gobernadores".

Al final de la reunión, los gobernadores de 16 provincias, de distintos sectores políticos, acordaron que negociarán con los gremios docentes de cada distrito para que "el salario de los trabajadores de la educación no pierda poder adquisitivo frente a la inflación prevista para este año, de la que ya hay indicios que va a la baja", sin fijar porcentaje alguno como piso común en la discusión salarial de paritarias, lo informó en rueda de prensa el cordobés Juan Schiaretti, al término del encuentro, que duró una hora y media.



RECLAMO DOCENTE

El titular del gremio Suteba, Roberto Baradel, sostuvo ayer que el gobierno nacional "quiere volver a los 90 en materia educativa y dejar sin efecto la paritaria nacional docente, que es una institución establecida por ley y que permite que los docentes de todo el país podamos discutir un piso salarial garantizado".

En sintonía, el titular de UDA y secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, señaló que los gobernadores "tienen una actitud cómplice con el gobierno porque desestiman la paritaria federal, poniendo en riesgo coparticipaciones nacionales que reciben las provincias producto de nuestra negociación".

"El reclamo es simple: que el Gobierno cumpla la ley y convoque a paritarias docentes nacionales para estipular el piso salarial. Pretenden definir unilateralmente un piso del 17 o 18 por ciento y pasarle la pelota a las provincias desconociendo una ley que ellos también votaron", sostuvo Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de Educación (UTE).

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, advirtió que este año el Gobierno nacional no participará de las paritarias nacionales, incluida la docente. "Si no hay paritaria nacional, habrá conflicto nacional", le respondieron los gremios, poniendo en duda el inicio de las clases.

Fuente: