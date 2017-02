El Patagónico | País/Mundo - 04 febrero 2017 Gobernadores insisten con el pedido de fondos a Nación para la paritaria docente La secretaria general del gremio docente Ctera, Sonia Alesso, redobló el reclamo para que el Gobierno de Mauricio Macri convoque a la paritaria nacional del sector para fijar un nuevo sueldo mínimo.

Los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey, y de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, reafirmaron su posición a favor de que las provincias se hagan "cargo" de las discusiones paritarias docentes pero señalaron la necesidad de contar con certezas respecto de la continuidad de fondos nacionales.

Para Urtubey, "el tema es que algunos del Gobierno piensan reducir los fondos; entramos en el camino de los '90, donde se descentraliza la responsabilidad pero no los fondos. Eso lo queremos evitar", aseveró, tras recordar que "parte del sueldo" de los docentes proviene de "fondos nacionales que son de financiamiento nacional".

No obstante, en declaraciones formuladas a la radio La Red, Urtubey afirmó que "las provincias asumen discutir la paritaria docente, porque los empleadores son los empleadores", y se mostró optimista respecto del camino adoptado por el gobierno nacional pese a que en esta etapa de "tránsito doloroso" algunos "la pasan peor que otros".

Urtubey participó el jueves de la reunión de gobernadores que se desarrolló en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el barrio porteño de Retiro, y en la que evitaron poner un techo a la discusión salarial. Paritarias: gobernadores, sin tope, piden fondos a Nación.

Por su parte, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien no asistió al encuentro, sostuvo que "la paritaria nacional docente es muy necesaria, porque fija condiciones para que todos la puedan cumplir. Se puede discutir, pero no ignorar". Saá no fue a la reunión y pidió paritaria nacional.

"El tarifazo es de 40% y hasta el 100% o más y se habla de un aumento salarial de 18 puntos. Es la Nación la que debe dar la cara, debe hablarse de un porcentaje distinto y las provincias tienen que tener la posibilidad de pagar. Parecería que el gobierno nacional le transfiere el conflicto a los gobernadores, pero no los fondos", resumió en declaraciones a Radio 10.

"La posición de San Luis es parecida a la de otros gobernadores que no fueron a la reunión. Si 5, 10 o 20 provincias arreglan, las otras van a ir directo al conflicto. No hay necesidad de provocar esta tensión social. En un año electoral, pareciera que le quieren transferir el conflicto a las provincias", concluyó.



PARITARIA NACIONAL

La secretaria general del gremio docente Ctera, Sonia Alesso, redobló el reclamo para que el Gobierno de Mauricio Macri convoque a la paritaria nacional del sector para fijar un nuevo sueldo mínimo. El jueves los maestros se manifestaron frente al Congreso, mientras el Ejecutivo se reunía con los gobernadores para marcar un tope a la negociación salarial en cada provincia. Entre los asistentes al encuentro no estuvo el puntano Alberto Rodríguez Saá, quien reclamó la convocatoria a la paritaria nacional establecida por ley.

"Que el gobierno cumpla con la ley que conseguimos después de 20 años de lucha, carpa blanca de por medio", reclamó Alesso ayer en diálogo con el programa "A los botes" de FutuRock FM.

Recordó que la ley conseguida en 2005 establece que debe convocarse a la paritaria nacional y además garantiza fondos de educación para infraestructura, becas y planes de formación docente. "Estos fondos son fondos federales que van a las provincias", remarcó y por eso dijo que la "alarma" que los gobernadores acompañen la iniciativa de la Nación.

"No me sorprende que el gobierno de Macri haga esto, sorprende más de los gobernadores", insistió la secretaria de Ctera y señaló que "los gobernadores están actuando en perjuicio de los docentes de sus provincias y de la educación pública de sus provincias".

"Seguramente si no hay paritarias nacionales va a haber conflicto, eso ya lo planteamos ayer (jueves)", manifestó la dirigente en referencia al anuncio hecho ayer en la protesta docente. "Sin paritarias, habrá paro general. Sin paritarias, habrá marcha federal educativa. Sin paritarias, llenaremos todas las plazas del país y la Plaza de Mayo", dijo Alesso en el acto frente al Congreso. Adelantó que la semana que viene se reunirán con todos los gremios docentes nacionales para definir el plan de lucha.

