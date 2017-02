El Patagónico | País/Mundo - 01 febrero 2017 Gobierno anunció el primer aumento de la luz en el año: será de entre 61% y 148% "Los aumentos que anunciamos son para el período de febrero hasta octubre", dijo el funcionario al ser consultado sobre si podría haber nuevos incrementos en las facturas de los usuarios residenciales e industriales.

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunció que las tarifas de energía eléctrica en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentarán en forma desdoblada para alcanzar un incremento total promedio de entre 61% y 148%. "Para que el valor completo (del aumento) se vea a partir de marzo, a fin de contribuir a una menor carga en los bolsillos", dijo el funcionario. El ministro celebró que el Gobierno pueda "recomponer la realidad" de las tarifas eléctricas con nuevos aumentos.

En el caso de los usuarios R1 el aumento será de 61% promedio. Si enero pagaba $131 por el servicio total mensual, desde marzo la tarifa subirá $80 y pasará a pagar $ 211 promedio.

Para los usuarios R2 la suba será de 77% promedio. Estos consumidores pagaban $237 en enero y desde marzo abonarán $183 más. Por lo tanto, esas facturas llegarán por alrededor de $420. Los que consuman entre 300 y 600 kwh por mes la suba será de 90,12%. En enero estos pagaban $618 y desde marzo pagarán como máximo $1.175.

El último caso es para lo que consumen entre 600 y 1.500 kwh. En este segmento el tarifazo será el más alto: 148,5%. En enero estos usuarios pagaban $1.418 por mes, mientras que en marzo abonarán $3.524 como límite, unos $2.106 por encima del valor actual. Para los comercios la suba será igual que para los residenciales.

Según dijeron los funcionarios de Energía, el 83% del total de usuarios verá un aumento menor a $183 por mes. Para esquivar el impacto del tarifazo recomiendan reducir el consumo. Si se ahorra 15% se pagará la mitad del aumento desdoblado previsto y si se achica 20% el consumo respecto de los valores de diciembre de 2015, no paga este aumento.

El Gobierno informó que quien ahorre entre un 10% y 20% con respecto al mismo período de 2016 tendrá un descuento del 50% en las facturas. Y que el precio del megawatt estacional aumentará de $320 a $400 a partir de febrero, y en marzo se elevará a $640.

En el microcine del Ministerio de Hacienda, Aranguren se quejó del congelamiento a lo largo de gran parte de la gestión kirchnerista y afirmó: "Estamos celebrando de poder recomponer una realidad que no tendríamos que haber perdido y espero que de ahora en más podamos seguir sosteniéndola".

Señaló el funcionario que el Gobierno es responsable del control y la regulación de generación y transporte de la electricidad en todo el país; pero en distribución, sólo es responsable en dos concesiones federales que son Edenor y Edesur, el resto está bajo la regulación de jurisdicciones provinciales y, en algunos casos, municipales.

Aranguren afirmó que tras esta reconfiguración se garantizará que "se pueda recuperar en la tarifa el costo económico de la generación de energía" y resaltó que la nueva tarifa es aún "menos de un tercio del valor".



MAS AUMENTOS

EN EL FUTURO

Asimismo, Aranguren dejó entrever que las tarifas de la energía eléctrica podrían volver a subir en octubre próximo, dependiendo de la inflación y otras variables económicas.

"Los aumentos que anunciamos hoy (ayer) son para el período de febrero hasta octubre", dijo el funcionario al ser consultado sobre si podría haber nuevos aumentos para las facturas de los usuarios residenciales e industriales.

Aranguren agregó que "lo que ocurra luego de octubre no se puede anunciar ahora" dado que su equipo lo verá en esa oportunidad en función "de las variables económicas del país y de la inflación".

Por otro lado, Aranguren también anunció que continuará la tarifa social aunque aumentará a $ 92.

Además, Aranguren ratificó que el objetivo del Gobierno es ir reduciendo los subsidios hasta 2019, año en el que los grandes consumidores ya no recibirán ayuda alguna del Estado nacional.

La reducción de subsidios para grandes consumidores irá del 29% del costo total de la factura en 2016 al 19 por ciento en 2017; al 10 por ciento en 2018; y a cero en 2019, el último año de la actual gestión de la alianza Cambiemos.

En cuanto a los subsidios para usuarios residenciales, Aranguren dijo que el recorte irá del 70 por ciento de la factura en 2016 al 53 este año, para luego bajar al 37 en 2018 y al 10 por ciento en 2019.

El secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, señaló que tras analizar lo expuesto en las audiencias públicas el Gobierno decidió aplicar "mecanismos de ajustes por eficiencia e inflación" a las tarifas.

