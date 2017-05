El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 13 mayo 2017 Gobierno anunció envío al Congreso del nuevo proyecto "Compre argentino" El objetivo de la medida es contribuir con la generación de empleo en la industria y generar capacidades competitivas en sectores estratégicos que puedan luego salir a vender sus productos y servicios a la región y al mundo.

El Gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley de "Compre Argentino", que prevé márgenes de preferencias para las industrias locales, especialmente para las pymes, y la obligación para las extranjeras que se adjudiquen licitaciones de contratar en un 20% productos fabricados en la Argentina. En una conferencia de prensa los ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Trabajo, Jorge Triaca, adelantaron los principales lineamientos del proyecto.

Según informaron, las compras públicas representan en la Argentina más del 5% del PBI y el 2,5% del empleo. Durante los próximos 8 años el sector público invertirá U$S 200.000 millones en sectores como infraestructura, energía y minería, agroindustria, bienes industriales y servicios y tecnología. "Queremos que las pymes argentinas sean protagonistas del plan de infraestructura pública más importante de la historia del país", afirmó Cabrera.

"Este proyecto es producto del trabajo en conjunto con cada uno de los sectores, para que el desarrollo de la infraestructura y las obras que están mejorando la vida de los argentinos y haciendo realidad el país que todos queremos, desarrollen, además, la producción nacional y generen más empleo", dijo Triaca.

El objetivo de la medida es contribuir con la generación de empleo en la industria y generar capacidades competitivas en sectores estratégicos que puedan luego salir a vender sus productos y servicios a la región y al mundo. "Se trata de una política implementada en todos los países industrializados. Es una medida desarrollista, no proteccionista", sostuvo Cabrera.

Con una integración de productos nacionales del 40% en las compras que realice el Estado, se podrían generar 70.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos años.

Entre otros puntos, el proyecto de ley, realizado con el asesoramiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), establece que cuando se liciten bienes que no son producidos localmente, se establezca un incentivo para que gane aquel proyecto que prevea una mayor integración de piezas producidas en el país.



EL OBJETIVO DEL PROYECTO



El objetivo es generar acuerdos de cooperación para promover la transferencia de conocimiento y tecnología y que se radiquen más inversiones de gran magnitud en la Argentina. "Queremos que las grandes compras del Estado sean una palanca para el desarrollo de una industria competitiva y de calidad", afirmó Martín Etchegoyen, secretario de Industria.

Adicionalmente, el proyecto también prevé aumentar los márgenes de preferencia para la industria argentina, para promover una mayor participación de las pymes en las compras públicas. Márgenes que podrán ser modificados en función de la competitividad del sector.

"Estimamos que la inversión pública rondará los US$ 200.000 millones durante los próximos 8 años y queremos que las pymes argentinas tengan una preferencia y puedan sacar provecho participando en la integración de los productos", señaló el ministro Cabrera durante un conferencia de prensa que ofreció junto al titular de la cartera laboral en el microcine del Palacio de Hacienda.

Las compras públicas representan en la Argentina más del 5% del PBI y generan el 2,5% del empleo y con el proyecto de Compre Argentino busca "potenciar la industria nacional y desarrollar capacidades competitivas en sectores estratégicos como la industria ferroviaria, energía y sectores asociados a la tecnología", señaló el titular de Producción.

