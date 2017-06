Gobierno promete normalizar pagos a docentes, pero les pide que trabajen

Caleta Olivia (agencia)La puesta en vigencia del cronograma de pagos, según se indicó desde esferas gubernamentales, será posible con la asistencia financiera que ya ha comenzado a enviar Nación.En principio las autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE) informaron en la reunión del jueves que el 28 de junio se completaran los sueldos de mayo que se habían liquidado de manera parcial.En rigor, a los docentes de Río Gallegos y de otras localidades de la zona sur les habían abonado aproximadamente el 77 %, pero los de la zona norte y centro tuvieron que esperar hasta el jueves para percibir ese mismo porcentaje.Además, se les prometió que el 3 de julio se cancelará la totalidad de los sueldos del corriente mes y el medio aguinaldo, a cambio de que los gremios tengan "un gesto de buena voluntad" y levanten la extensa huelga que a esta altura del año hace que el periodo lectivo no se desarrolle con normalidad.Vale recordar que solo un porcentual reducido de maestros no acatan la medida de fuerza e incluso la semana pasada individuos desconocidos escribieron frases en las fachadas de varias escuelas de la capital provincial, acusando de "karneros" a quienes dictan clases.En caso de que se levante el paro, se contaría con el apoyo del Ministerio de Educación de la Nación para avanzar en un diseño pedagógico que permita a los alumnos revisar los conceptos que no fueron dictados en estos más de 70 días de huelga.INCERTIDUMBRELa decisión de dejar sin efecto esa medida no es resorte de los paritarios docentes sino de los congresos provinciales gremiales que tienen representación de todas las filiales.En el caso de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), la reunión de sus integrantes estaba prevista para hoy en Río Gallegos, pero supeditada a las condiciones climáticas debido a que muchas rutas aún se encuentran con capas de escarcha y se dificulta el viaje de los congresales del interior, por lo cual era posible que se postergara hasta mañana.A todo esto, cabe señalar que en la mesa de debate de las partes en conflicto también estuvieron presentes autoridades de la Secretaría de Trabajo que fijaron una nueva audiencia de paritaria para el 27 de junio a las 10 en el quincho de la Secretaría de Deportes.