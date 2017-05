El Patagónico | Deportes - 04 mayo 2017 Godoy Cruz busca una clasificación histórica a octavos de la Libertadores A los mendocinos les alcanza con un empate para acceder a la siguiente llave. El encuentro será arbitrado por el chileno Roberto Tobar y televisado en directo por Fox Sports. Puertas adentro, el club argentino no tendría asegurado la continuidad de su cuerpo técnico luego del empate ante San Martín de San Juan por el torneo local.

Godoy Cruz buscará hoy de local ante Libertad de Paraguay obtener al menos un empate que lo clasifique por primera vez en su historia a los octavos de final, en el marco de la quinta fecha del Grupo 6 de la Copa Libertadores de América.

El encuentro se jugará esta noche desde las 21 en el estadio Malvinas Argentinas de la capital mendocina, con el arbitraje del chileno Roberto Tobar y televisación en directo por Fox Sports. En el partido de ida los mendocinos ganaron 2 a 1 en tierra guaraní.

Los mendocinos, únicos invictos de la llave, lideran el grupo con 10 unidades, seguidos por Atlético Mineiro de Brasil (7), Libertad (4) y Sport Boys de Bolivia (1).

Godoy Cruz, a pesar de su sorprendente actuación en el torneo continental, llega a esta instancia sumergido en varios interrogantes, no sólo por el desgaste futbolístico, sino también en cuanto a la continuidad del cuerpo técnico que encabeza el santafesino Lucas Bernardi.

En las últimas horas, trascendió que a partir de la igualdad sin tantos ante San Martín de San Juan en Mendoza el último fin de semana, habría un presunto malestar de la dirigencia que encabeza el presidente José Mansur con el entrenador, ya que el equipo no jugó bien y se notó el cansancio físico de varios futbolistas producto de la doble competencia.

El tema pasa porque desde el inicio, el objetivo que se le fijó a Bernardi fue el torneo local, ya que la intención es sumar un buen colchón de puntos, teniendo en cuenta que aún no se sabe cuántos descensos habrá en el próximo torneo. Godoy Cruz, con un plantel muy corto, jugó cuatro partidos en diez días, con viajes incluidos. Ganó dos, perdió uno y empató el restante, y en el camino fue perdiendo futbolistas por suspensiones o lesiones.

Por ende y teniendo en cuenta estos antecedentes, hasta ahora es una incógnita el equipo titular que estará ante los paraguayos. La duda pasa por saber si el entrenador decide poner en cancha un equipo alternativo, o bien lo mejor que tenga a disposición para asegurarse la clasificación, atento a que los octavos de final se jugarán tras el receso de junio.

Enfrente estará el equipo paraguayo, que dirige el español Fernando Jubero, quien llegará a Mendoza con el firme objetivo de obtener una victoria que la permita continuar con algunas chances de clasificar a la siguiente fase.

El propio entrenador reconoció antes de partir junto al resto del plantel a Mendoza que "no nos vale otra cosa que no sea la victoria y para eso estamos mentalizados, por lo que iremos a Mendoza con la premisa de buscar un triunfo que nos permita seguir con posibilidades de clasificar".

Libertad se ubica primero en el torneo de su país, pero viene de perder dos partidos consecutivos, ante Cerro Porteño (1-0) y Guaraní (2-1), a lo que se agrega la derrota 2-0 ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte por la Libertadores.

Dentro de las novedades, sobresale la convocatoria del volante Jorge Recalde, que viene de una inactividad de más de diez partidos. Además, no será de la partida por una contractura, el defensor Alan Benítez y quien asoma con mayores chances para reemplazarlo es Antolín Alcaraz.



Fuente: