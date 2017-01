El Patagónico | Policiales - 17 enero 2017 Golpean a condenado en la alcaidía y habría sufrido posibles fracturas El interno del pabellón 3, Roberto Grillo, fue encontrado en su celda individual con importantes lesiones en su cuerpo, como producto de recibir una brutal golpiza. Otro preso avisó a los guardiacárceles que lo asistieron y luego lo subieron a la ambulancia. El reo cumple condena por robo agravado.

Un interno de la alcaidía del barrio Industrial encontró malherido a su compañero del pabellón 3 identificado como Roberto Sebastián Grillo (34). Este estaba muy golpeado y entonces el otro preso decidió alertar a los efectivos del centro de detención. El herido estaba tendido sobre la cama de su celda individual y no se podía movilizar por sus propios medios.

De esa forma, los uniformados le prestaron asistencia y llamaron a una ambulancia del Hospital Regional para que se encargara del traslado. A simple vista parecía que el condenado había sufrido fractura en uno de sus brazos, además de las contusiones que tenía en el resto del cuerpo.

Según señalaron las fuentes oficiales a este diario, el herido no quiso decir nada de lo sucedido. Fue trasladado al centro asistencial donde quedó internado en principio por 24 horas. Anoche se encontraba en observación y con custodia policial dado que se trata de un peligroso condenado.

Grillo, quien hasta hace pocas semanas cumplía una pena condicional por un robo agravado, fue detenido durante la madrugada del martes 3 de enero tras una persecución por el barrio Abel Amaya. El sujeto se movilizada en una motocicleta junto a un acompañante y quiso eludir a la policía de la Seccional Tercera.

Luego de varias cuadras fue alcanzado y reducido por los efectivos sobre la avenida Congreso, frente a la base del transporte público de pasajeros. La policía le secuestró en su poder un pistolón de doble caño con municiones que había arrojado momentos antes de la detención.

El condenado compareció ante el juez y para desligarse afirmó que el arma era de su acompañante -quien fue sólo identificado, pero no detenido- y que la habían ido a comprar cuando los sorprendió la policía.

El juez Martín Cosmaro le recriminó que evidentemente no entendió nada sobre los requerimientos de una pena condicional y le advirtió: "va a tener que pensar cómo se va a manejar en la vida de acá en adelante". Lo dejó en libertad con presentaciones semanales ante la Justicia.

Luego, la Fiscalía pidió la revisión de la situación condenatoria de Grillo, y otros dos jueces, Mariel Suárez y Miguel Caviglia, le revocaron la libertad. De esa forma, el reo fue alojado en el pabellón 3 de la alcaidía para que cumpliera la pena que tenía en suspenso y que violó para cometer otro delito.



Fuente: