Gonzalo García: "esperemos aprovechar la situación"

El director técnico Gonzalo García vive su cuarta temporada en Gimnasia y Esgrima. A pocos días de cerrar la Fase Regular, por una fecha modificada, ante Bahía Basket y con la Fase Nacional en curso, efectuó un balance sobre el equipo y la competencia.

Respecto a su decisión de permanecer en el equipo comodorense explicó: "Gimnasia me dio la chance en un vaivén de mi carrera y eso yo lo valoro mucho. Además, se respetó un proyecto deportivo. Me siento cómodo en el club y en la ciudad eso hace que no tenga que mirar para otro lado".

García se refirió al desempeño del equipo y señaló: "Los resultados fueron mejores de lo que mostramos dentro de la cancha, a mi criterio, uno siempre es exigente con el equipo y con la manera de jugar, pero creo que lo podríamos haber hecho un poco mejor. Los resultados fueron óptimos teniendo en cuenta que este año los objetivos, a comparación de años anteriores, son un poco más modestos. Lo bueno es que seguimos siendo competitivos y nos mantenemos en un lote de equipos de elite de nuestra Liga".

El DT explicó las diferencias que se generan en los partidos de visitante y de local: "En nuestra cancha nos sentimos un poco más fuertes, más apoyados por la gente, el nivel de error puede ser un poquito superior fuera de casa. Todos los errores que acá lo podemos suplir con el espíritu y la concentración, lamentablemente, fuera de casa no".

También se refirió a la clasificación del Súper 4, que será el jueves ante Bahía Básket, y dijo: "Hoy estando tan cerquita, pudiendo definir en casa, esperemos aprovechar la situación".





