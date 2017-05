Seguir en Twitter: @ Por Lorenzo El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 31 mayo 2017 Gonzalo García: "podemos dar una sorpresa ante San Lorenzo" "Tengo mucha confianza", aseguró el entrenador de Gimnasia y Esgrima, de cara a las semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol frente al "Ciclón", que comenzarán este sábado en Capital Federal. Tal como ocurrió contra Argentino de Junín, el "Verde" espera dar el golpe fuera de casa en el arranque de la serie al mejor de cinco partidos.

Luego de eliminar a Argentino de Junín en cuartos de final de la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquetbol, Gimnasia y Esgrima retornará al trabajo hoy a las 20:00 en el Socios Fundadores, con la mente puesta en el inicio de las semifinales frente a San Lorenzo, que se producirá este sábado.

El primer juego de la serie –al mejor de cinco partidos– se disputará en el "Roberto Pando", mientras que el segundo será en el mismo lugar el lunes. El tercer enfrentamiento se disputará el jueves 8 en el Socios Fundadores, mientras que en caso de un cuarto juego, el mismo será el sábado 10 también en Comodoro Rivadavia. Y si la serie se prolongase a un quinto partido, el mismo está previsto que se dispute el martes 13 en el "Roberto Pando".

El plantel "mens sana" tuvo descanso ayer, tras derrotar con total autoridad a Argentino de Junín por 96-73, dejando la serie de cuartos 3-1.

Para analizar lo que pasó y palpitar lo que se viene, el entrenador de Gimnasia, Gonzalo García, dialogó con El Patagónico en su día de descanso, mientras se recuperaba de un cuadro de anginas.

En principio, confesó que en el arranque de los cruces sentía incertidumbre. "La verdad es que la serie con Argentino, de entrada, para mí era una incógnita, porque al sumar tres jugadores nuevos (Shaquille Johnson, Marcus Relphorde y Federico Haller) junto al estilo del equipo, y también teniendo en cuenta que Shaquille Johnson está con nosotros desde hace poquito, me sembraba alguna duda de cómo podíamos reaccionar, pero fue un aire fresco tener a estos jugadores, que no vienen con esa carga de tantos partidos consecutivos", afirmó.

Asimismo, reflexionó: "Por un lado ganamos, en ese sentido, y por otro, a lo mejor no estamos tan finos a la hora de elaborar en la parte ofensiva, pero como contrapartida lo ganamos en la parte defensiva".

Para García, fue fundamental ganar el primero de visitante. "Argentino tiene una localía tremendamente dura, ha perdido muy poco en el año y en los playoffs es donde más duro se pone, así que haber sorprendido de entrada fue determinante.

En ese sentido, resaltó: "Contra Argentino, el partido clave, amén de ganar en primero, creo que fue el tercero, porque ellos apuntaban a ese partido. Ellos dieron todo por ganar el tercero. Y se dio un partido muy cerrado, de bajo score y resultado incierto".

Ahora se viene San Lorenzo, el último campeón de la Liga y con quien Gimnasia perdió en semifinales de la temporada pasada. De todas maneras, Gonzalo García asume que las realidades de ambos planteles son distintas en la actualidad.

"Gimnasia es otro equipo. Para esta instancia repetimos un solo jugador, que es (Nicolás) De los Santos. Es un equipo nuevo y nadie carga nada. A San Lorenzo le pasa un poco lo mismo", rescató.

Sin embargo, el director técnico del "Verde" remarcó la diferencia existente entre los dos elencos. "San Lorenzo apostó a mejorar totalmente su plantilla, a pensar en ganar todas sus competencias, y nosotros somos lo contario: tuvimos que bajar el presupuesto y sacarnos de encima a algunos jugadores, esa es la realidad", comparó.

La fe en sus jugadores alimenta las ilusiones de García, y así lo da a conocer. "Con la llegada de estos jugadores nuevos me visto de energía. Al no estar desgastados con el trajín de la Liga, es un beneficio y para la serie puede ser determinante, así que tengo mucha confianza. Sabemos que es una empresa difícil, sabemos las diferencias que hay entre un equipo y otro, pero podemos dar una sorpresa", advirtió.



Fuente: