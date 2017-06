El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 17 junio 2017 Gonzalo García será ayudante técnico de Prigioni en el Baskonia de España El ex base de la selección argentina acordó ayer su vínculo con el club español, y el técnico de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia irá como asistente luego de cuatro temporadas en la capital petrolera.

En la tarde de ayer fue confirmado ex base Pablo Prigioni ayer como nuevo entrenador de Saski Baskonia de España -el club donde se retiró en enero de este año- en reemplazo de Alfonso "Sito" Alonso, y tendrá el acompañamiento de Gonzalo García, quien se aleja de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia luego de cuatro temporadas.

El DT llegó a la capital petrolera para la temporada 2013/2014 luego de dirigir a La Unión de Formosa y Obras Sanitarias, donde salvo al equipo capitalino del descenso, y con el club comodorense llegó a disputar una final de Liga Nacional en la temporada 2014/2015 frente a Quimsa de Santiago del Estero.

Obtuvo el primer puesto de la primera fase con un récord de 11-3, clasificando al Torneo Súper 8 2013, donde fue eliminado en su primer partido frente a Quimsa 61-76. En la segunda fase se colocó séptimo, debiendo jugar la reclasificación ante su antiguo club, Obras y después perdió la serie frente a Boca Juniors.

En su segundo temporada al mando del club, logró el cuarto puesto de la primera fase, permitiendo así que Gimnasia juegue nuevamente el Torneo Súper 8, pero nuevamente fue eliminado en el partido inicial, esta vez frente a Obras. Consiguió el segundo puesto de la conferencia sur y se enfrentó y derrotó a Boca Juniors por 3-2. En las semifinales de conferencia venció a Peñarol de Mar del Plata por 3-1 y en la final barrió a Quilmes de Mar del Plata por 3-0, para así definir el título de la LNB por segunda vez en su historia. El rival de la final nacional fue Quimsa, que logró quebrar la localía en el sexto juego y se consagró campeón, dejando a Gimnasia en el segundo puesto, clasificándose así por primera vez a la Liga de las Américas. Además, es el técnico que más años lleva como asistente en la Selección Argentina. En total son 13 años en diferentes cuerpos técnicos “albicelestes”.

En la tarde de ayer se confirmó el vínculo de Prigioni, quien a los 40 años se retiró en la presente temporada en Baskonia, luego de su paso por NBA con New York Knicks (2012-2015), Houston Rockets (2015) y Los Ángeles Clippers (2015-2016), y es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del equipo vasco con las conquistas de la Liga ACB (2008), la Copa del Rey (2004, 2006 y 2009) y Supercopa de España (2005, 2006, 2007 y 2008). El ex base de Real Madrid firmó un contrato por dos temporadas con el Baskonia, fundado el 3 de diciembre de 1952, quien ganó tres veces la liga ACB (2001-2002, 2007-2008 y 2009-2010), la Recopa de Europa (1995-1996) y sigue en la búsqueda con la Euroliga, el certamen que lo vio subcampeón en 2001 y 2005.

"Prigioni y Baskonia vuelven a unir sus caminos en una nueva e ilusionante aventura", cerró el comunicado del club vasco en la jornada de ayer, y Gonzalo García buscará aportar toda su experiencia en un basquetbol totalmente distinto.





