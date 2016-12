El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 26 diciembre 2016 Gonzalo Higuaín: "para mí el mejor de todos los tiempos es Ronaldo" El delantero del seleccionado argentino de fútbol Gonzalo Higuaín afirmó ayer que el ex goleador brasileño Ronaldo fue "el mejor de todos los tiempos" en su puesto.

"Cuando era un niño seguía el fútbol italiano y ahí jugaban grandes delanteros como (David) Trezeguet, (Gabriel) Batistuta, (Hernán) Crespo o (Vicenzo) Montella, pero para mí el mejor de todos los tiempos es Ronaldo", declaró Higuaín en una entrevista concedida al sitio italiano Premium Sport.

Luego, el delantero de Juventus de Italia señaló que el uruguayo Luis Suárez está "a un nivel muy alto", que mejoró su juego en comparación a lo realizado en Liverpool de Inglaterra (2011-2014) y que es "fuerte" como el polaco Robert Lewandowski y su compañero en el seleccionado, Sergio Agüero.

Por otra parte, Higuaín expresó que el astro Lionel Messi es "el mejor" futbolista del mundo porque lo demuestra "cada día".

En cuanto a Paulo Dybala, su colega en Juventus, lo describió como un jugador "joven" y que se parece a Messi.

"De él depende lo que venga en el futuro. Tiene todas las características para convertirse en uno de los mejores jugadores. Tiene que tener una gran fuerza mental. Al llegar tan rápido a niveles altos no es fácil mantenerse ahí durante muchos años. Habrá muchos altibajos y siempre tendrá que mantener un equilibrio y no escuchar las críticas y los elogios", apuntó Higuaín.

Por último, el ex atacante de River Plate indicó que el catalán Carles Puyol fue "el defensor más duro" que enfrentó. "Cuando jugaba contra el Barcelona era insoportable. Tuve la suerte de jugar con tres grandes arqueros: (Iker) Casillas, (Pepe) Reina y (Gianluigi) Buffon. Cuando jugaba contra Buffon fue un doble desafío porque ser capaz de hacer un gol a alguien como él era una cosa extraordinaria", agregó Higuaín.





