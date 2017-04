"Goodman es un payaso y vago"

El gobernador Mario Das Neves afirmó ayer, al referirse al reinicio de clases en la ciudad de Trelew tras los inconvenientes por el suministro del agua potable, que "nadie va a autorizar la apertura de una escuela si el agua no está en condiciones".

En ese marco criticó fuertemente al secretario general de la Atech, Santiago Goodman.

Sostuvo que "siempre tengo que hablar de Goodman, y me revienta cuando tengo que hablar del mismo payaso. Ayer (por el jueves) a las 8 de la mañana cuando abrimos las escuelas de Trelew, lo primero que hizo fue decir que no las abran porque no estaban en condiciones", afirmó el gobernador y se preguntó "¿Quién sos Goodman? ¿También sos bioquímico? Sos un vago. Eso es lo que es porque automáticamente fue y cerró el jardín maternal de los docentes".

En ese sentido, Das Neves señaló que "andan algunos dirigentes, los mismos de siempre, en algunas escuelas apurando a los docentes para que cierren".

El gobernador aseveró que "nadie va a autorizar la apertura de una escuela si el agua no está en condiciones, por eso que no nos hagan quedar como que nosotros queremos mandar a la gente para que se contaminen los chicos y los docentes".

En referencia a la dirigencia sindical, indicó que "lo que no quieren es trabajar, y lo que tienen que hacer es trabajar", y sobre Goodman manifestó que "no lo vi ni con un balde de agua, ni ayudando a nadie... ¡anda a saber dónde estaba!", y por eso le pidió: "cambiá el libreto porque ya te conocemos".