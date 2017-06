Graduados de la UNPSJB reflexionarán sobre el temporal desde varias disciplinas

Ocho profesionales de distintas disciplinas esta tarde contarán su experiencia de trabajo durante el temporal que en los últimos días de marzo e inicios de abril afectó a la ciudad, en una actividad que invita a pensar sobre lo sucedido."Las jornadas de reflexión sobre ejercicio profesional. Nuevas demandas y desafíos en Comodoro Rivadavia post temporal” comenzarán a las 18:30 en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. La apertura estará a cargo de autoridades de la facultad, graduados y el docente responsable.Está previsto que las actividades se extiendan hasta las 21, con exposiciones de graduados no vinculados que narren su experiencia profesional durante la emergencia climática, intercambio entre panelistas y público, evaluación de las actividades y el impulso de propuestas.Las jornadas se realizan en el marco del 2º Encuentro de Graduados No Vinculados de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Y según explicó María Silva, licenciada en Trabajo Social y suplente en el Consejo Directivo de la UNPSJB por los graduados no vinculados, "tienen que ver con nuestras prácticas durante lo que pasó en los últimos meses"."La idea es poder encontrarnos y poder reflexionar desde distintas disciplinas. Por ejemplo habrá profesionales de Trabajo Social, Comunicación Social, LIGA (Licenciatura en Gestión Ambiental) y de Ciencias Políticas. Pero más allá de encontrarnos y reflexionar, la idea es poder trabajar en conjunto, seguir vinculados entre todas las profesiones y hacer de alguna manera una actividad en conjunto o poder participar más activamente en la reconstrucción de Comodoro porque como graduados de la universidad nos compete generar otras acciones”, aseguró.El primer encuentro de graduados no vinculados se desarrolló en noviembre. Allí se trató la terminalidad que se lleva a cabo en la casa de altos estudios, principalmente con aquellos estudiantes que quedaron estancados en su proceso de tesis y que en algunos casos adeudan materias. De esta forma, se estrecharon vínculos entre los alumnos y las facultades para que los estudiantes pudiesen retomar sus carreras y terminar sus cursadas, proceso que ya completaron dos tesistas que están próximos a recibirse.