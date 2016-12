Gremio petrolero pide a políticos que tomen conciencia de la crisis laboral

Caleta Olivia (agencia)En cierta manera, esto se vio reflejado ayer en la convocatoria que hizo en esa ciudad el sindicato de los trabajadores convencionales a funcionarios municipales, provinciales y nacionales.La reunión se celebró en instalaciones del camping que el gremio posee en la zona costanera, a la cual solo concurrió el intendente de Pico Truncado, Omar Fernández (Alianza Cambiemos), dos concejales de esa misma localidad, José Campano y José Huiscay (ambos del PJ) y el comisionado de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga (PJ).Además de parte del cuerpo de delegados y afiliados, la comisión directiva de gremio estuvo representada por Rafael Guenchenén (secretario gremial), Humberto Cares y Darío Morales, en tanto que el secretario general, Claudio Vidal, se encontraba en Buenos Aires procurando destrabar varios conflictos que se focalizaron en empresas de servicio, donde ya se registraron cesantías y despidos.En principio se leyó el documento público elaborado hace pocas semanas por el cual están recolectando miles de firmas que lo avalen antes de ser entregado -a más tardar la semana próxima- a los principales funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial y legisladores que representan a esta provincia en el Congreso Nacional, a fin de que asuman responsabilidades que sus cargos les confieren.El mismo sintetiza el preocupante cuadro de situación que afrontan los trabajadores de la industria de los hidrocarburos de Santa Cruz, algo que también se repite en yacimientos de otras provincias productoras.QUE NADIE SEHAGA EL DISTRAIDODurante la exposición y posterior rueda de prensa, el dirigente Rafael Guenchenén prefirió no dar una estimación de la cantidad de puestos laborales que se pueden perder por esta nueva crisis, pero dejó en claro que el gremio va a estar a la altura de las circunstancias para defenderlos a ellos y a sus familias.Al mismo tiempo pidió al Estado Nacional, representado por Mauricio Macri, que no se olvide que desde esta provincia se aportó por muchos años a la riqueza del país y al mismo tiempo le recordó al gobierno provincial que de las regalías petroleras dependen muchos sueldos de empleados de la administración pública, e incluso todos los municipios que necesitan recibir aportes provenientes del mismo recurso.A su turno, el intendente Omar Fernández dijo que en esta difícil circunstancia no tienen que existir mezquindades político-partidarias y reafirmó su solidaridad y compromiso para con los petroleros, actitud que también asumieron los dos concejales truncadenses.POR LA DIGNIDADEl discurso más duro fue el de Jorge Soloaga, quien criticó el oportunismo de las operadoras de yacimientos cuando sube el precio internacional de crudo, pero manejan una ecuación contraria para los obreros y las comunidades de la región toda vez que se producen bajas como la que se viene registrando desde hace varios meses.Para ejemplificar sus dichos, citó irónicamente que "a los trabajadores los invitan a los velorios, pero de los cumpleaños solo participan los poderosos y las empresas".El presidente de la comisión de fomento de Cañadón Seco indicó también que hoy se hace necesario más que nunca que los estados provinciales asuman responsabilidades institucionales porque tienen facultades y jerarquía institucional para hacerlo.Al mismo tiempo puso de relieve este clima de inestabilidad y angustia que se vive en esta parte de la Patagonia, no solo por la crisis petrolera sino también por otros factores negativos concurrentes que instrumenta el gobierno nacional, como el proceso de devaluación."Es por eso que si todos los que tenemos responsabilidades institucionales y políticas no leemos esa realidad que afecta a los sectores populares, no entendemos nada. En consecuencia –destacó-, hay que entender que el petróleo no se circunscribe solo a una categoría económica y financiera, sino también a una cuestión de dignidad humana".