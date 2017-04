El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 30 marzo 2017 Gremios del transporte confirman adhesión "total" al paro de la CGT "Todo el transporte va quedar detenido, y eso significa barcos, puertos, pilotos, aeropuertos aeronavegantes, ferroviarios, colectiveros y camioneros", subrayaron desde la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que lidera el cacique cegetista Juan Carlos Schmid anunciará una paralización "total" de los servicios de trenes, colectivos, subtes, combis, taxis, aviones, remises, motos, micros, camiones y barcos durante la huelga general de 24 horas del jueves 6 de abril.

Según pudo averiguar ámbito.com, ese anuncio se conocerá luego de la reunión de los secretarios generales de la CATT prevista para esta mañana. "La expectativa es que el paro se va a llevar de la mejor forma. Los secretarios van terminar de definir que vamos a parar todo el transporte", enfatizó a este medio el secretario Gremial e Interior de La Fraternidad, Julio Sosa.

La CGT, las CTA, cooperativas, los movimientos sociales y agrupaciones políticas protagonizarán la semana que viene el primer paro nacional contra el Gobierno de Mauricio Macri para exigir una "rectificación" del rumbo económico. Pero las diferencias entre esos grupos surgieron por la conveniencia de "sacar" a los trabajadores a las calles.

En la central obrera de la calle Azopardo decidieron no movilizar a sus sindicatos. El resto sí prevé realizar concentraciones en las principales ciudades del país, principalmente en la ciudad de Buenos Aires. Buscan destacar que no será un "paro dominguero o matero" con los empleados en sus casas. "Que no haya movilización fue una decisión de los compañeros secretarios generales de la CGT que mantuvieron reuniones", justificó el dirigente sindical.

Ante esta situación, desde la CATT remarcarán que no impulsan piquetes o interrupciones de tránsito que garanticen la medida de fuerza. "No estamos de acuerdo con los cortes de puentes o accesos a la Capital Federal", enfatizó Sosa, tras participar de una conferencia de prensa con las máximas autoridades de la Federación Internacional del Transporte, reunidas en Buenos Aires para un congreso de la juventud de la entidad.

"Todo el transporte va quedar detenido, y eso significa barcos, puertos, pilotos, aeropuertos aeronavegantes, ferroviarios, colectiveros y camioneros", subrayó el gremialista a este medio. "El día del paro no va a haber trenes", sentenció. También se sumarán los metrodelegados, taxistas, remiseros, motoqueros y choferes de combis. El jueves será casi imposible llegar a los puestos de trabajo, sin vehículos particulares.

"Lamento mucho que cuando se para el transporte afectamos a un montón de trabajadores que no están en el ámbito del transporte, pero este paro es de la CGT y va a aglutinar al resto de las organizaciones gremiales", destacó el referente de los conductores de trenes.

"Hay trabajadores que más allá de las decisiones que tomas sus organizaciones gremiales decidirán ir a trabajar, y realmente están en su derecho de hacer lo que quieren, el tema será que consigan los medios para hacerlo", deslizó ante la consulta sobre qué harán los que no adhieren a la huelga.

"Seguramente nosotros entramos en el latiguillo de que molestamos al que trabaja, y todo el periodismo en general no van a cuestionar porque impedimos que otros compañeros vayan a trabajar, pero en definitiva tratamos de ejercer nuestros derechos sin tratar de cortar nada y aquel que quiere ir a trabajar y tiene los medios, pueda hacerlo", recalcó Sosa al defender el paro.



