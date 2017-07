El Patagónico | Santa Cruz | PARITARIAS - 23 julio 2017 Gremios docentes califican de "falta de respeto" el exiguo ofrecimiento salarial El 4 por ciento no remunerativo de incremento salarial que en la mesa de paritarias del viernes ofreciera el Gobierno provincial a los docentes, fue calificado como "vergonzoso" y "una falta de respeto" por los gremios ADOSAC y AMET. La limitada propuesta está directamente relacionada con el aporte de fondos que prometió enviar el Ministerio de Educación de la Nación ya que la Provincia argumenta que no dispone de recursos para tal fin.

Caleta Olivia (agencia)



La nueva ronda de negociaciones entre autoridades del Consejo Provincial de Educación y los representantes de la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y de la Asociación Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) se había iniciado el jueves cuando se abordaron principalmente temas relacionados con la titularización de cargos, tras lo cual pasó a un cuarto intermedio hasta el día siguiente, cuando se conoció la oferta salarial.

La propuesta planteada por el Consejo Provincial de Educación (CPE), a condición de que los docentes levantaran la medida de fuerza a partir del lunes 24 de julio, consistió en un "4% al haber líquido, no remunerativo y no bonificable", según consta en el acta de la reunión.



TOTAL RECHAZO



Desde el vamos, la dirigencia de ADOSAC la rechazó ya que "se trata de una suma en negro y tanto el Gobierno provincial como el nacional conocen cuál es nuestra postura ante una oferta de estas características" sostuvo el secretario general Pedro Cormack.

El dirigente también remarcó: "resulta vergonzoso que se ofrezca una suma de este tipo" y "es contradictorio que un Estado que dice promover el trabajo en blanco pretenda evadir impuestos, además de querer provocar una división entre activos y pasivos, intentando postergar a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad"

En consecuencia, el gremio mayoritario solicitó al Ejecutivo provincial que "a la brevedad mejore las condiciones de la propuesta, por lo que el lunes deberíamos ser convocados a escuchar una verdadera y no otra provocación".

Mientras, la AMET, liderada por Raúl Robles, también la rechazó de plano por considerarla "irrisoria e inviable" y "una falta de respeto al trabajador, teniendo en cuenta que la provincia ofrece un cuatro por ciento en negro con aportes de Nación".

Asimismo, el secretario general de ese gremio remarcó la "ausencia del veedor en la negociación sectorial que fuera comprometido por el gobierno nacional".

"Después de seis meses de lucha intentando conseguir un salario digno, consideramos que al gobierno no le interesa la educación, ya que la propuesta sigue dilatando el conflicto", indicó Robles.



CASI CIEN DIAS SIN CLASES



Con este escenario, salvo casos aislados, en Santa Cruz ya se perdieron casi cien días de clases y consecuentemente nunca se inició formalmente el ciclo lectivo 2017 y fueron vanos los intentos de recuperar el tiempo pedagógico perdido durante las vacaciones de invierno que en este ámbito pasan inadvertidas.

El panorama sigue siendo sombrío ya comienza a hablarse nuevamente de "promocionar" de grado o año a los alumnos mediante decreto.

A todo esto, las bases docentes ya reaccionaron contra la magra oferta salarial y en el caso de Caleta Olivia -cerca de la medianoche del viernes-, varias decenas de afilados a ADOSAC se manifestaron con pancartas en la plazoleta del Gorosito, en tanto se aguarda que las audiencias con el gobierno se reanuden el martes con la esperanza que surja una propuesta que satisfaga los reclamos de este sector laboral.





Fuente: