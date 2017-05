Gremios docentes mantienen el paro y ya reclaman el aguinaldo

Caleta Olivia (agencia)De esta manera, el ciclo lectivo en Santa Cruz sigue sin comenzar a pesar de que en algunas escuelas de niveles primario y secundario se dictan clases de manera espaciada ya que un sector de maestros y profesores no acatan la medida de fuerza.La semana pasada estuvieron en Rio Gallegos varios funcionarios enviados por el ministro de Educación de la Nación, Estaban Bullrich, a los cuales las autoridades provinciales solicitaron un incremento en las partidas de Fondo de Incentivo Docente, algo que hasta ayer no tuvo respuesta.Además, se concretó una mesa de paritarias entre los dos gremios y representantes del gobierno provincial, pero la misma no destrabó el conflicto porque no contempló una discusión sobre el tema salarial ni la contemplará hoy cuando se reanuden las negociaciones.NUEVO RECLAMOA todo esto, en declaraciones al diario La Opinión Austral el secretario general de la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Raúl Robles, dijo que no solo se continúa reclamando el pago de sueldos en tiempo y forma sino que ahora se solicitará al gobierno "que informe cuándo se va a pagar el aguinaldo y los aportes sindicales".Por otro lado, afirmó que "la mayoría de las escuelas técnicas de la provincia se encuentran en abandono" y que además "uno de los problemas más graves que enfrentamos es que se quitaron las prácticas profesionalizantes", tratándose de una instancia primordial para contar con mano de obra calificada y homologar el título en el Ministerio de Educación de la Nación.Por su parte, el congreso provincial de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) que se reunió el fin de semana en Puerto San Julián emitió un escueto comunicado de prensa indicando que "por unanimidad se resolvió 120 horas de paro" que comenzó a tener vigencia ayer y exigió al Poder Ejecutivo Provincial "el llamado a paritaria libre y sin condicionamientos".Vale recordar que en la última mesa de negociaciones, los paritarios que representan al Estado solicitaron a ambos gremios "que tengan un gesto no con el gobierno provincial, sino con los chicos y chicas de Santa Cruz. Concretamente les pedimos que suspendan la medida de fuerza".