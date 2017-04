El Patagónico | Regionales - 28 abril 2017 Gremios y padres autoconvocados entregaron petitorio a diputados

Caleta Olivia (agencia)

La sesión ordinaria de la Legislatura que estaba prevista para ayer fue suspendida debido a la medida de fuerza que llevan adelante los trabajadores legislativos ante la demora en la percepción de sus salarios de marzo.

De todos modos, varios diputados que se encontraban presentes, recibieron a representantes de numerosos padres de alumnos y dirigentes de gremios de estatales que protagonizaron una manifestación frente al edificio, quienes les entregaron un petitorio.

Los legisladores de la oposición Lozano, Reyes, Terraz, Blassiotto y Mestelán fueron los que dialogaron con los voceros, a quienes les expresaron su compromiso de hacer llegar la nota al resto de los legisladores y al vicegobernador Pablo González.

En uno de sus párrafos, el documento señala que es imprescindible que el Poder Legislativo y también los municipios "fijen un posicionamiento claro respecto de la coyuntura social que nos toca atravesar y un pronunciamiento político explicito respecto de la grave situación a la que nos han arrastrado sucesivos gobiernos en esta Provincia y que el propio Ejecutivo provincial parece desconocer".

También se especifica que "no se trata de un llamado al oficialismo o a la oposición, sino que se busca despertar el interés de los poderes del Estado para que se expresen e intercedan ante el gobierno provincial, a fin de dar soluciones a la crisis social y política de Santa Cruz".

Finalmente, se expresa la necesidad de que la clase política en general haga algo al respecto y esté a la altura de las circunstancias, dado que "hoy la preocupación por no llegar a fin de mes, no pagar el alquiler o simplemente estar impedido de visitar un supermercado a realizar las compras para el sustento diario, está instalada en cada trabajador, en cada comerciante".

